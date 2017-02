Balean a hombre en la División del Norte

Un hombre ayer resultó herido por arma de fuego presuntamente por riñas de barrio y trasladado a una clínica para recibir atención.El ataque se reportó en la calle Francisco Sarabia de la colonia División del Norte.La víctima, de 21 años de edad, fue dado de alta al poco tiempo dado que la lesión en la pierna izquierda no era de gravedad.La mamá del herido atribuyó el ataque a la disputa por territorio. La agresión ocurrió ayer alrededor del mediodía, cuando la víctima dormía en su casa, luego recibió una llamada y momentos después fue notificada de que a su hijo le habían disparado en la pierna.Tras recibir el disparo, testigos refieren que fue trasladado por vecinos del sector quienes lo llevaron a la unidad médica de la Cruz Roja Centenario, ubicada en el eje vial Juan Gabriel.La señora comentó que su hijo trabaja en la obra y que no tienen problemas, también dijo que ellos no entran en esas luchas porque tienen principios cristianos, pero que no están ajenos a la violencia de barrios que se vive en la zona.“Esto es de todo el tiempo”, dijo angustiada la señora quien se encontraba en la sala de espera donde su hijo era atendido.La bala en la pierna del hombre no puso en peligro su vida, pero su mamá comentó que en el lugar pelean por territorio y mencionó que será difícil que esta situación cambie en algún momento y que teme porque llegue a pasar algo más.

