Temen aquí mayor retraso en procesos

Luego de la partida de más de cien agentes ministeriales a la zona de la Sierra de Chihuahua, algunos ciudadanos expresaron preocupación por la pérdida de elementos que realicen investigaciones criminales en Ciudad Juárez, mientras en el interior de la institución los agentes dicen que tendrán que redoblar esfuerzos, al invertir más horas de su tiempo para poder abarcar más trabajo.Un agente ministerial que prefirió omitir su nombre para evitar sanciones laborales comentó que “con menos agentes, es más carga de trabajo, no nos estamos dando abasto, pero sí está muy pasado, si hacen falta bastantes elementos”.Mencionó que algunas carpetas de investigación se quedarán rezagadas, “sí se les dará seguimiento, tenemos que hacerlo pero será más tardado, si antes eran las jornadas de doce horas, se van aumentar a quince”.Menciona que el ambiente se torna más fatigante pero que de alguna forma el trabajo se tiene qué hacer, por lo que no les queda de otra que aceptarlo.En general los elementos de investigación de la Fiscalía no emiten comentarios respecto a esta situación, pero asientan al interrogarles si consideran que la carga será más pesada, al contar con un menor número de elementos.La revista Proceso documentó en noviembre del año pasado que cada agente ministerial tiene acumuladas hasta mil carpetas de investigación y en algunas áreas entre 300 y 400 carpetas.Sin embargo las autoridades han externado que el envío de los agentes a la Sierra será positivo en Ciudad Juárez, ya que desde haya se realizan ciertas operaciones que repercuten en la frontera.Mientras tanto los ciudadanos expresan preocupación, ya que la creciente ola de asesinatos en los primeros meses del año mantiene a la sociedad a la expectativa.“Hay muchos delitos ahorita y si así es ineficiente va a serlo más”, comentó Martínez, una mujer que prefirió omitir su nombre, quien expresó que lo que había experimentado era la lentitud para ver a un familiar detenido, pero que una noche anterior observó cómo una persona reclamaba que le habían desaparecido a un hijo.“Si afecta en que está más lento los trámites que están haciendo aquí”, expresó otra mujer que para ver a un familiar detenido esperó alrededor de tres horas y media.“Los más perjudicados somos nosotros, de por sí, está muy elevada la delincuencia en Juárez, qué se espera con cien ministeriales menos”, cuestionó una persona que omitió su nombre.afernandez@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.