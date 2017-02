Gastan 630 mdp y sigue atorado rescate del Centro

Cargando

jdolivas@redaccion.diario.com.mx









A más de diez años de que inició el plan para su regeneración, el Centro Histórico de la ciudad sigue atrapado entre rezagos, decenas de locales cerrados, edificios en ruinas y negocios agonizantes.Si bien algunas áreas han sido rehabilitadas, la remodelación plena de gran parte de este sector sigue sin concretarse, a pesar de que sus proyectos y obras en la última década suman una inversión de los tres niveles de gobierno superior a los 630 millones de pesos.Los planes ejecutados no cumplieron con el objetivo principal de detonar la inversión privada, vital para la regeneración de la zona, coinciden Juan Enrique Díaz, encargado de darle seguimiento al rescate del Centro Histórico, y el subsecretario de Obras Públicas del Estado, Andrés Carbajal Casas.Este último considera que las obras realizadas fueron sólo maquillaje, no atendieron el problema de fondo, lo que impidó la reactivación de la zona.El funcionario estatal señala decenas de inmuebles a los que se les remozaron y pintaron las fachadas en la avenida Juárez que siguen luciendo desocupados y en ruinas, “como si fueran un estudio de cine”.Frente a ese rezago, ahora las autoridades municipales y estatales planean ya otra acción de rescatar para esa zona, en el que se de continuidad a las obras planteadas por dos sexenios de Gobierno del Estado y cuatro del Municipio, así como adicionar otras con un nuevo plan.“Me parece muy importante recuperarle a Juárez su Centro Histórico no solo para el comercio y turismo, para la convivencia familiar” dice ahora el gobernador Javier Corral Jurado.“Le proponía a Armando (Cabada) que empecemos por el mero Centro, por etapas. En este tema coloquémonos por encima de cualquier diferencia. Es uno de los proyectos en el que yo tengo mucha esperanza”, comenta.El anuncio del plan de remodelación del Centro se dio en el 2006 y arrancó con algunas demoliciones de inmuebles, pero fue hasta abril de 2010 cuando las obras de construcción en esa área fueron licitadas a través de una convocatoria nacional en la que se establecía el 19 de abril como fecha estimada de inicio de los trabajos, que deberían quedar terminados para agosto de ese mismo año.Sin embargo, la construcción comenzó hasta mayo del 2011 y hasta ahora el rescate pleno del zona está prácticamente en el limbo. Peor aún, esta situación opaca los avances logrados.Una de las incógnitas que plantean los trabajos de recuperación es por qué esa zona aún no es atractiva para atraer la inversión privada, pese a la inversión pública aplicada hasta ahora.“Pareciera que aquí el problema más fuerte es que no se han logrado poner de acuerdo los diferentes actores que tienen que ver con el Centro para que trabajen”, dice Roberto Mora Palacios, director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en respuesta a ese cuestionamiento.Comenta que todo mundo sabe que los centros históricos son importantes para la identidad de cada ciudad y son muy visitados, “te producen ventas, negocios y una serie de cosas”.Aquí se aprecia lo contrario. Sólo basta caminar por las avenidas Juárez, Mejía, Lerdo y la misma 16 de Septiembre para apreciar cómo la decadencia sobresale en ese sector.El contraste se da en lunares como los ubicados sobre la explanada del túnel de la avenida 16 de Septiembre, donde se inyectó inversión pública y se encuentra el Muref, la Plaza de Armas, la Catedral y el Centro Municipal de las Artes. También de la avenida Vicente Guerrero al sur, concurridas tradicionalmente por miles de juarenses que en su mayor parte se dirigen a las terminales de transporte de la zona, pero que también utilizan los mercados populares y los cientos de locales que han sobrevivido.Sin embargo, el área contemplada para atraer el turismo y que ya recibe importantes cantidades de recursos públicos, como la Juárez, luce con poca afluencia de visitantes y pocos son los negocios nuevos abiertos.Ahí la mayoría de los edificios tienen locales cerrados y aunque tienen fachadas uniformadas con pintura blanca, en su interior se aprecia poca inversión, lucen deteriorados, de acuerdo con un recorrido realizado por El Diario.En esa zona el mayor número de visitas se da en la noche y gran parte es clientela de los bares que están operando, señalan comerciantes entrevistados.“La avenida Juárez vivió mucho tiempo del turismo americano, el maquillaje que le pusieron no funcionó, se requiere generar actividades específicas”, concluye el arquitecto Juan Enrique Díaz, encargado del Proyecto de Regeneración del Centro Histórico en la actual Administración municipal que preside Armando Cabada.En la Lerdo, aunque el tráfico vehicular es intenso, las aceras lucen con pocos peatones, incluso enfrente de la Unidad Administrativa Abraham González, instalada en el viejo edificio de la Nielsen.En la reserva conformada en una década, los proyectos privados apenas comienzan.A esas obras y planes ahora se suma una nueva iniciativa. Hace unos días, en su visita a la ciudad, Corral dio a conocer que se va a retomar el rescate del Centro Histórico y que para ello ya hay un acuerdo con el presidente municipal, para analizar primero los estudios que ya se han realizado anteriormente y analizar qué se puede mejorar y adicionar.“Me parece muy importante recuperarle a Juárez su Centro Histórico no solo para el comercio y turismo, para la convivencia familiar. Que hagamos un proyecto de rescate de espacios públicos donde podamos disfrutar de comercios, un mercado, restaurantes, centros de cultura; por supuesto que queremos hacer un rescate”, afirmó.Señaló que el Estado está proponiendo dar continuidad por etapas, por encima de cualquier diferencia política.Aunque el mandatario no detalló el nuevo plan, trascendió que el Estado se enfocará al rescate de los edificios que administra, principalmente los históricos planteles educativos que sobreviven al paso del tiempo en esa zona, como la escuela Revolución, contemplada para ser utilizada por las universidades de la ciudad.A su vez, el alcalde Cabada dio a conocer que se conformará un patronato para dar seguimiento a los proyectos de atención del Centro Histórico y reactivar varios puntos del sector.“Se debe constituir un patronato para supervisar el proyecto y que se hagan los trabajos necesarios, estamos trayendo gente que sabe del tema”, afirmó.Explicó que también se sostendrá un proceso de negociación con líderes de vendedores ambulantes, a quienes se busca beneficiar con un esquema que detone la vida comercial y social de puntos que se encuentran en el abandono, como la Plaza Juan Gabriel, inaugurada en octubre del año pasado. (Juan de Dios Olivas/El Diario)