Trámites de compra-venta, un freno contra los fraudes

Para evitar ser víctimas de un fraude, las personas deben hacer los trámites de compra-venta de casas ante un notario público, dijo el jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Rubén Trejo Ortega.También, aunque es menos seguro, pueden solicitar al vendedor una copia de las escrituras y acudir a la misma dependencia, donde el personal estatal les dará información sobre ese inmueble, agregó.“Lo que pasa es que la gente, antes de comprar una casa, no pregunta, simplemente paga y confía en que se le va a entregar su casa”, expresó.El problema aquí es que no existe la cultura de hacer la consulta previa, informó. La gente toma el asunto como viene y ya.Pero en el Registro Público sí existe la manera de verificar la propiedad, añadió.Dijo que al obtenerse del vendedor una copia de las escrituras de la propiedad que se desea adquirir, se puede ir a dicha dependencia.Allí, en la Sala de Consulta hay empleados estatales que, al mostrarles el documento, pueden informar al posible comprador si existe una compra-venta previa o alertar de algún posible engaño, agregó.Pero hay casos en que algunas personas venden de manera privada una casa a alguien ys luego se la venden de manera privada a otra gente, lo que no es posible constatar en el Registro, informó.“Lo que quiero decir es que los delincuentes suelen ser muy creativos, por eso lo mejor es hacerlo con todas las de la ley: ante notario público”, expresó.Él va a verificar que la casa no haya sido vendida, que no tenga deudas ni gravámenes pendientes y que no esté hipotecada, dijo.Todas esas cuestiones, en el 90 por ciento de los casos, están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el notario revisa, agregó.Pero aun así no es una garantía al 100 por ciento, ya que pueden darse casos en que una persona le venda a una y luego a otra, informó.El notario revisa y sí ayuda mucho el hecho de verificar la información antes de comprar, expresó.hcarrasco@redaccion.diario.com.mx

