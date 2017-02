Le entran militares a patrullaje aquí

El Ejército Mexicano se integró a las Fuerzas de Reacción Inmediatas Mixtas (FRIM) para patrullar Ciudad Juárez junto con elementos de la Policías Municipal, la Estatal Única y Federal, luego de que más de 100 elementos de la Ministerial fueron enviados a la Sierra Tarahumara.El general de la Guarnición Militar de la plaza, Bernardo Ramírez García, informó que ya existe una coordinación con las otras autoridades y todos los días están saliendo en diferentes horarios a realizar recorridos, principalmente en las colonias donde se tiene información que hay más índice delictivo.“Estamos en las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas con un policía estatal, federal, municipal y además en la coordinación que estamos llevamos con el resto de las corporaciones también participamos en las células que ellos manejan”, declaró el general Ramírez García.“Vamos hacia los mismos lugares, no se va uno por su lado y el otro por separado. Estamos tratando de unir esfuerzos, no dividirlos, unirnos para ir a estos lugares”, agregó.El militar señaló que en el Valle de Juárez se ha reducido mucho el índice de homicidios pero no el trasiego de droga pues “ni con todos los efectivos que hay en Chihuahua podríamos cubrir el valle para evitar eso pero si se ha ido disminuyendo… y mientras menos ruidos hacen mejor para ellos”.Entre sábado y domingo pasado más de 100 elementos ministeriales fueron enviados a los municipios de Madera, Temósachic, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, lugares donde tomará el mando de los cuerpos policiacos.El fiscal General del Estado César Peniche Espejel informó que se trata del “Operativo Sierreño de Investigación”, cuyo objetivo es combatir a los delincuentes que se han apoderado de la Sierra, como narcotraficantes, grupos dedicados a la tala de árboles, al robo de ganado y gavilleros.El anuncio del traslado desató la rebelión de un centenar de agentes de Juárez –de los cuales tres renunciaron– que pararon labores el viernes.El Gobierno del Estado no sólo debe enviar policías a la zona serrana de Chihuahua para abatir la inseguridad desprotegiendo a Juárez, también debe recurrir al auxilio de la Federación, señalaron sectores de la sociedad civil.La medida anunciada por la Fiscalía General del Estado (FGE) retira en una primera fase a más de 100 efectivos de esta y otras ciudades del estado para que asuman tareas preventivas en municipios como Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.Para el criminólogo Óscar Máynez Grijalva, esta situación tendrá pocas repercusiones en el ámbito de la investigación de homicidios ligados al crimen organizado, pero prueba que los presuntos desfalcos cometidos por la anterior administración están pasando factura hoy.Desde su punto de vista, también evidencia que hay una fractura con tintes políticos entre los gobiernos estatal y federal.“Hay un rezago en policías municipales, hay un abandono del Gobierno Federal para Ciudad Juárez que estoy seguro que no hubiera sido tal el caso si hubiera ganado otro. Hay una falta de compromiso para con el Estado y es por cuestiones políticas del presidente de la República. Todo indica eso”, señaló.En su opinión, lo que queda por hacer es presionar a la Federación para que colabore con el Estado, porque ni éste ni los municipios, dijo, tienen la capacidad para combatir al crimen organizado.José Luis Rodríguez Chávez, líder de la organización Ciudadanos Vigilantes, señaló que, como el Gobierno estatal no cuenta con los suficientes elementos humanos, es urgente pedir a la República el apoyo del Ejército Mexicano.Aunque la ciudad quedará con menos policías, la zona serrana los necesita con urgencia, dijo.“La sierra es tierra de nadie”, opinó. “Hay retenes no de la policía, sino de los sicarios. Son los que te interrogan, te piden tu celular y tu identificación para ver quién eres. Ellos definen si te quitan el vehículo o te dejan continuar tu trayecto, por eso es necesaria la implementación de medidas de seguridad allá”.El punto de vista lo comparte Sergio Conde Varela, representante de la asociación civil Patria Nueva.Para el abogado, quien afirma conocer de primera mano lo que se vive en esa parte del estado, la intervención federal es de necesidad incuestionable.“El gobernador (Javier Corral Jurado) tiene que hacer gestiones ante la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) para que les auxilie. De buena fuente sé que necesita uno llevar salvoconducto por allá. Está terrible”, dijo.bcarmona@redaccion.diario.com.mxfaguilar@redaccion.diario.com.mx

