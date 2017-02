Denuncia Cabada campaña de desprestigio vs Almaraz

El presidente municipal Armando Cabada Alvidrez, dijo ayer que recibió correspondencia del Gobierno Federal con carácter de confidencial en un sobre, el cual no ha tenido tiempo de revisar, aunque esos documentos podrían contener los resultados del examen de confianza practicado a Sergio Almaraz Ortiz, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Afirmó que las versiones que surgieron la semana pasada en relación a que el funcionario policiaco reprobó tales análisis, son parte de una campaña de desprestigio en contra de quien sustituyó a Jorge González Nicolás en el cargo, luego que fue cuestionado por el gobernador, Javier Corral Jurado.A través de una de sus redes sociales, ayer se cuestionó al presidente municipal acerca de la información con relación a que el resultado del examen de confianza de Almaraz Ortiz ya fue hecho llegar tanto al Gobierno Municipal como al Estatal y respondió que desconoce quién haya confirmado el dato.“Son dichos de quienes tienen algún interés por afectar”, dio a conocer.Luego agregó que le llegó un sobre el jueves o el viernes, marcado como confidencial, pero “no he tenido la oportunidad de abrirlo”.Al mencionarle que esa correspondencia podría contener la información de Almaraz Ortiz, Cabada Alvídrez comentó: “supongo que sí… no tuve oportunidad el viernes, la agenda estuvo muy pesada, volviendo (el lunes) lo veo…”.Además, Almaraz enfrenta cuestionamientos luego que un hombre falleció en las instalaciones de la Estación Universidad luego que fue remitido por elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) y sometido por la fuerza.La autopsia arrojó que falleció por traumatismo craneoencefálico, lo que generó el arresto administrativo de los policías y tránsitos que intervinieron en el incidente mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona norte determina cómo le fue provocada la lesión mortal.El secretario general del gobierno estatal, César Jáuregui Robles, dio a conocer que más allá de los resultados del examen de confianza del encargado de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Sergio Almaraz Ortiz, desde que fue invitado por el alcalde Armando Cabada Alvídrez, quedó de manifiesto la falta de confianza hacia él y sus exsuperiores, por los graves señalamientos e investigación que hay en su contra.“Desde un principio quedó de manifiesto que el gobernador Javier Corral, sometió su voluntad para coordinarse en el esfuerzo de seguridad pública, que es un tema delicado. Cada municipio imprime su forma de gobernar, pero la voluntad en materia de seguridad pública, empezaba en el estado con la federación.redaccion@redaccion.diario.com.mx

