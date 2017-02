Luchan nuevos dueños por rescatar el Centro

Tras la intervención de los gobiernos municipal y estatal en el Centro Histórico, con planes e inversiones para su remodelación y reactivación, nuevas caras fueron apareciendo como dueños de predios o inmuebles que conforman esa zona, en tanto otros propietarios asentados ahí por décadas extendieron sus dominios.Entre los que ahora se ostentan como los propietarios de esa zona, se encuentran particulares, cinco grupos empresariales y hasta funcionarios que inyectan recursos propios para el rescate del primer cuadro de la ciudad, de acuerdo con datos oficiales.Las compras las hicieron directamente con el Gobierno municipal. Las autoridades lograron depurar la larga lista de propietarios al invertir 100 millones de pesos en la adquisición de 157 propiedades donde operaban numerosos giros negros, de acuerdo con datos oficiales. Los viejos inmuebles fueron demolidos.Entre los proyectos en proceso de los nuevos dueños están cines, un centro comercial, estacionamientos y una terraza bar.Aunque el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Roberto Rentería Maquero, dependencia que encabezó las enajenaciones, hasta el momento no ha detallado las operaciones, las ventas fueron dadas a conocer a El Diario por José Eleno Villalba Salas, quien estuvo a cargo del proyecto de Regeneración en la pasada Administración.El también extitular de Desarrollo Urbano indicó que los predios fueron vendidos al precio que fijó el Ayuntamiento el 19 de junio de 2015, cuando aprobó la venta de la reserva del Centro Histórico a un costo de 3 mil pesos el metro cuadrado.La esquina de 16 de Septiembre y Mariscal fue enajenada al grupo empresarial Vázquez, que construye ya un pasaje comercial que va de Venustiano Carranza a 16 de Septiembre y del que se pueden apreciar ya estructuras elevadas de lo que será el edificio.Empresarios de Chihuahua y Juárez que conformaron la sociedad anónima Centro Juárez Mall, adquirieron el predio que se ubica en las calles Degollado, Samaniego, Segunda de Ugarte y Guadalupe Victoria donde se construyen actualmente los cimientos de lo que será un centro comercial con cinco salas de cine propiedad de Cinépolis.El mismo grupo empresarial adquirió un pequeño lote sobre la avenida Mariscal, en contraesquina del gimnasio Josué Neri Santos para instalar un local comercial de artesanías.El predio donde se ubica el edificio La Fiesta (Mariscal, Ugarte y Guadalupe Victoria) se vendió al empresario Francisco Yepo, junto con todos los frentes que dan a la Mariscal y a la Samaniego –3 propiedades más– para edificar un estacionamiento. El inmueble está siendo restaurado, mientras que las obras del aparcadero ya iniciaron.La manzana que se encuentra entre Juárez, María Martínez, Mariscal y Mejía fue adquirida por un grupo empresarial del que formaba parte el cantautor Juan Gabriel para construir otro Noa-Noa, pero a la fecha el predio se encuentra intacto y se desconoce qué uso tendrá tras el fallecimiento del artista, el año pasado.El propietario del bar Kentucky adquirió un pequeño predio a espaldas de su establecimiento, donde planea construir una terraza.El estacionamiento de la OMEJ, ubicado en la 16 de Septiembre, Mariscal y Degollado fue vendido al empresario Manuel Tejeda Fernández y/o Centro de Integradora de Negocios, que lo continúa operando como aparcadero.Un segundo estacionamiento ubicado en la avenida Juárez y Colón, que da también a la calle Mariscal, fue adquirido por el actual fiscal estatal, César Augusto Peniche, junto con otros dos inmuebles donde contempla abrir un restaurante y un sport bar.La venta de estos dos aparcaderos administrados por la OMEJ, aparentemente sin la autorización del Cabildo, ocasionó polémica al iniciar la gestión del alcalde Armando Cabada que llegó a comentar que se vendieron a precios muy bajos.El espacio de la Juárez se había otorgado en comodato a la Operadora y se vendió el 8 de abril del 2016 al ahora fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad.El también anterior delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), pagó 2 millones 987 mil pesos millones de pesos por la propiedad de 995.9 metros cuadrados ubicada en el número 579 de la avenida Juárez, se indica en el documento del Registro.El funcionario estatal dijo en entrevista previa que su estacionamiento lo adquirió con el fondo de seguro de separación que recibió al retirarse de la PGR y que así lo informó en su declaración patrimonial.El funcionario explicó que aprovechó una oferta inmobiliaria para la rehabilitación del Centro Histórico, que lanzó el Ayuntamiento. Pagó 3 mil pesos por metro cuadrado en una zona valuada por peritos en 5 mil pesos el metro cuadrado.La OMEJ conservó dos predios más en torno al gimnasio Josué Neri Santos, uno ya habilitado como estacionamiento, pero hasta el momento no da servicio a los automovilistas que acuden a la zona.De los 50 millones de pesos recaudados por las ventas de terreno, el Municipio utilizó los recursos para reurbanizar las calles del polígono que conformaban la reserva, así como para edificar la Gran Plaza Juan Gabriel.Las ventas ya fueron escrituradas, pero sólo dos operaciones se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad, se pudo verificar.En los predios que conservó el Municipio, se construyó la Gran Plaza Juan Gabriel, el edificio contemplado para la Sala de Arte “Germán Valdés Tin Tan”, un aparcadero de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ) y en otro se construyó el gimnasio de boxeo “Manuel Auza Prieto”, mientras que una superficie de 12 mil metros cuadrados, ubicada al norte del polígono, no pudo enajenarse ya que casi la mitad forman parte del predio de El Chamizal, propiedad federal, aunque se encuentra en comodato al Municipio.De acuerdo con el arquitecto Eleno Villalba también se logró concluir la remodelación del edificio de la Nielsen, ubicado en la avenida Lerdo y convertido en la Unidad Administrativa Abraham González, donde fueron reubicadas las direcciones de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.(Juan de Dios Olivas / El Diario)Algunas iniciativas en proceso:­• Pasaje comercial• Centro comercial• 5 salas de cine• Restauración de edificio ‘La Fiesta’• Estacionamientojdolivas@redaccion.diario.com.mx

