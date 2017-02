Pedalean para concientizar

Pese a la falta de cultura vial por parte de los automovilistas y las fallas en la infraestructura en la ciudad, amantes de la bicicleta persisten en la promoción de este vehículo como un medio de transporte, amigable con el buen ambiente y divertido.“Nuestro mayor problema son los conductores, que no respetan nuestro paso”, mencionó Alejandra Márquez Jiménez, una de las dirigentes del grupo Juárez en Bicla.Este organismo ayer realizó su paseo dominical, mismo que han efectuado sin falta cada semana durante los últimos 4 años, y al que se agregan desde niños hasta adultos que disfrutan del ejercicio al aire libre.A través de esta actividad y de sus rutinas personales sobre la bicicleta, Alejandra comenta que han detectado que son las avenidas principales las que representan un mayor riesgo para ellos.La principal avenida intransitable es la De las Torres, en dónde la cortesía por parte de los guiadores es prácticamente nula; así como el eje vial Juan Gabriel, en dónde sólo existe un par de carriles.Otra vía difícil es el bulevar Óscar Flores, así como algunos segmentos de la avenida Ejército Nacional.“En general las vías principales en horarios pico son arriesgadas, porque en algunos puntos los conductores no están familiarizados con ver al ciclista por la calle”, mencionó.Por medio de los paseos, buscan hacer conciencia entre los guiadores, quienes pueden verlos cada domingo en grupos de hasta 20 ciclistas por la ciudad; además de que pretenden educar a los amantes de la bicicleta.“A estos paseos no venimos a entrenar ni a jugar carreritas, sólo a pasear. Agarramos diferentes rutas y prácticamente enseñamos a los ciclistas a andar en las calles”, explicó.A quienes participan se les pide que vayan con casco de seguridad y la bicicleta en óptimas condiciones, los experimentados van al principio y al final para concentrar a los participantes e impedir que se interpongan vehículos.“La invitación es extensiva para quien desee acompañarnos, lo hacemos cada domingo, a las 9:30 de la mañana, partimos de las instalaciones de Plaza Juárez Mall”, dijo.Ayer, Juárez en Bicla recorrió algunas calles de la colonia el Granjero, durante el paseo se pudo constatar cómo es que algunos automovilistas los obligaban a apurar el paso aumentando la velocidad de la marcha de sus vehículos.“Tenemos nuestras precauciones, pero al final de cuentas somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la ciudad; nuestro mayor problema es el respeto del vehículo al ciclista y es lo que buscamos combatir”, reiteró Alejandra.kcano@redaccion.diario.com.mx

