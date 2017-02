Falla educación sexual contra infecciones

A pesar del predominio de información sobre la prevención y el uso del condón como el método de barrera más seguro, las infecciones de transmisión sexual (ITS) disminuyen en número, pero no han podido ser abatidas.Si bien muestran una marcada tendencia decreciente desde 2014, las estadísticas señalan que, el año pasado, las ITS que dominaban el panorama local son, en este orden: la candidiasis urogenital, el virus del papiloma humano y la tricomoniasis urogenital.Las que le siguen son la infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el herpes genital, la sífilis, la infección gonocócica genitourinaria –o gonorrea–, la hepatitis aguda B, los linfogranulomas venéreos por clamidias y el chancro blando.Con 299 casos en 2015 y 185 en 2016, el VPH, por ejemplo, observó una disminución desde una perspectiva comparativa, pero la infección por el VIH un ligero repunte, al haber sido contabilizados 97 de ellas en 2015 y 109 el año pasado.Por citar otro ejemplo, las cifras de morbilidad que tiene en su base de datos la Secretaría de Salud exhiben que los casos de herpes genital entre hombres y mujeres mantienen un paralelismo entre sí.El año pasado, esta infección fue diagnosticada en 35 hombres y 38 mujeres; en 2015, en 39 hombres y 35 mujeres y, en 2014, en 50 hombres y 53 mujeres.Desde el punto de vista del médico Lorenzo Soberanes Maya, si estas afecciones no han podido reducirse hasta cero es porque la educación sexual no ha logrado sus objetivos.Para Juan Carlos Medel Cabrera, coordinador de Proyectos de Salud en el Programa Compañeros, además de la que aduce el profesional de la medicina, la razón es que, al existir tratamiento paliativo o curativo para todas ellas, las personas se confían y evitan protegerse.“Las personas no usan condón porque hay tratamiento o porque la persona con la que van a tener relaciones sexuales se ve sana o ‘limpia’”, dice el activista. “Hay muchas personas que se basan en eso, pero hay ocasiones en que estas ITS no presentan síntomas en las primeras semanas”.Soberanes Maya sostiene que el VIH ha podido contenerse, pero otro tipo de infecciones enraizadas en la higiene no.“Muchas ITS son por la cuestión higiénica. Andas manejando, en la ruta, usando dinero, te acuestas, hay un incremento en la hormona y comienzas a generar caricias y ahí están los contaminantes”, considera.Tanto él como Medel Cabrera coinciden en que lo que hace falta son campañas informativas bien focalizadas, no difusas, y estrategias eficaces para hacer que las personas, sobre todo los adolescentes, pierdan la vergüenza de hablar sobre estos temas que aún en esta época permanecen como tabúes en muchos sectores sociales.faguilar@redaccion.diario.com.mx