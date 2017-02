Arrebata la Sierra más de 100 agentes a Juárez

Pese al repunte de la violencia aquí, la Fiscalía General del Estado enviará hoy a más de la mitad de sus efectivos de esta ciudad a la Sierra de Chihuahua.El fiscal del estado, César Augusto Peniche, informó que más de 100 agentes ministeriales de Juárez y otras zonas del estado fueron concentrados ayer por la mañana en el complejo C-4 de la ciudad de Chihuahua, como parte del primer contingente de policías que partirá hoy a la zona serrana para combatir la inseguridad.El funcionario declaró que los oficiales se concentrarán en Creel y realizarán tareas específicas en varias zonas de alta incidencia delictiva durante aproximadamente un mes, para luego ser sustituidos por otros agentes de otras zonas.Dijo que la rotación de los elementos será periódica y no permanecerán hasta tres meses, como algunos denunciaron públicamente.Peniche aseguró que con el “Operativo Sierreño de Investigación” se pretende combatir a los delincuentes que se han apoderado de la Sierra, como narcotraficantes, grupos dedicados a la tala de árboles, al robo de ganado y gavilleros.El anuncio del traslado desató la rebelión de un centenar de agentes de Juárez –de los cuales tres renunciaron– que pararon labores el viernes.Pese a la protesta, los que no dimitieron fueron obligados a firmar su cambio de agentes investigadores a preventivos, denunciaron.El vocero de la Fiscalía, Carlos Huerta, informó que los ministeriales serán enviados a seis municipios del noroeste y occidente del estado, donde tomarán el lugar de los polipreventivos.De acuerdo con los agentes y personal de la Fiscalía, fueron 124 elementos, de los 238 que hay en la zona Norte, los notificados para que ayer se presentaran al pase de lista.Huerta informó que los ministeriales de Juárez serán asignados a Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes para realizar labores preventivas, en lo que los policías municipales de esos lugares reciben capacitación.Los preventivos serán capacitados por tres meses en la ciudad de Chihuahua, posteriormente serán evaluados, deberán pasar las pruebas de confiablidad y luego se certificará a las corporaciones.El portavoz dijo que los elementos investigadores permanecerán en esos municipios tres semanas, después regresarán una semana para descansar y luego continuarán con su trabajo en esta frontera.“Este primer contingente permanece tres semanas, luego regresan a sus lugares de origen y luego se va otro contingente, y así hasta que se cumplan tres meses”, explicó.El fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, expuso que los agentes que se queden trabajarán las carpetas de investigación de los que fueron reasignados, “lo cual obliga a optimizar los recursos y orientar a donde más se necesitan”.“Tenemos que atender todas las necesidades en materia de seguridad que se van presentando en el estado, con lo que tenemos y pues hacerla la redistribución de la gente, de tal manera que las actividades no se vean afectadas”, dijo.El vocero de la Fiscalía en la zona Norte, Alejandro Ruvalcaba Valadés, dijo que hasta ayer únicamente tres agentes ministeriales renunciaron a la corporación en Juárez, y más de 100 fueron reasignados a Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.“Si hay algunos que finalmente acaban renunciando, ni hablar”, expuso Peniche.Huerta Muñoz informó ayer que los agentes estatales fueron concentrados a temprana hora con su uniforme, armas y equipo táctico, para preparar todos los pormenores con sus superiores de su salida programada para hoy.Ayer por la mañana, personal del Complejo Estatal de Seguridad Pública mejor conocido como C-4, informó que no se habían presentado incidentes y los agentes estaban llegando con mochilas y lo necesario para realizar su traslado. (Araly Castañón / El Diario)acastanon@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.