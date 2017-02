Estafan con renta de casas

Para Elena López Hernández, rentar una casa se convirtió en un calvario. Ella fue víctima de un estafador que la timó con miles de pesos al ofrecerle en alquiler una vivienda de la que no era propietario.Hace unas semanas, narró la mujer, por encargo de su trabajo comenzó a buscar un inmueble en renta y por medio de anuncios publicados dio con uno que parecía ideal: tres recámaras y dos baños en una zona céntrica y fraccionamiento privado.Estableció contacto con los teléfonos de la publicidad e hizo cita para ir a ver la propiedad, ubicada en calle Júpiter y Privada de Cataluña, atrás de Plaza Sendero.Elena contó que acudió y el supuesto dueño, que se identificó como Mario Alberto Rodríguez, le dijo que no podía llegar pero que le había dejado abierta la casa.“Cuando entré no había luz, porque según esto estaban arreglando ese problema. Se me hizo bien y le comenté a mi jefe y quedamos en cerrar el trato”, refirió.Al día siguiente se encontraron en una sucursal bancaria, donde la afectada le entregó a Mario Alberto 9 mil 600 pesos, cantidad que le fue proporcionada en su centro laboral.La mujer mencionó que incluso le dieron un contrato y las llaves para ingresar a la casa.Sin embargo unos días después el rentero le comunicó que ya no podía alquilársela, porque otra persona decía ser titular.“Yo le dije que estaba bien, que nada más me regresara mi dinero. Pero me bloqueó. Ya no contesta mis mensajes ni llamadas”, relató.Elena López ha intentado ingresar nuevamente al fraccionamiento, pero ya no se le permitieron.A consecuencia del fraude, perdió su empleo pues el monto que entregó no era de ella. Ahora está por interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con otros afectados.El anuncio al que se contactó Elena cita: “Sendero, privada, 3 cuartos, 2 baños y medio. No cocina. No calefacción. 4 mil 900 pesos. Informes 656 606 69 89”. Al marcar el teléfono no hay respuesta.Patricia Valdez Díaz fue víctima de un suceso similar, pero a la inversa. Una vivienda que desde hace tiempo tenía deshabitada fue rentada sin su conocimiento por un estafador. Se dio cuenta al ir a pagar uno de los servicios y se enteró que estaba liquidado.“Fui a ver mi casa y hasta perro tenían. Entonces me fui directo a poner la demanda”, recordó.De acuerdo con agentes dedicados a la compra, venta y renta de unidades habitacionales, la operación de bienes raíces está poco regulada.Jorge García Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales e Inmobiliarios (Ampi), mencionó que se busca promover la creación de una ley inmobiliaria estatal para otorgar licencia a los promotores y castigar las malas prácticas.Sin embargo, comentó que las operaciones entre particulares quedan fuera de esta iniciativa. Por ello recomendó realizarlas con la intermediación de un especialista en el ramo.Eduardo Mariscal, representante de la Federación de Abogados del Estado de Chihuahua Zona Norte, señaló que la vía legal es levantar cargos por el delito de fraude, por lo cual se podría alcanzar un pena de hasta seis años de prisión.Desde hace varios meses promotores de bienes raíces han indicado que el mercado de renta en la localidad está prácticamente saturado y es uno de los de mayor demanda. (Cinthya Ávila / El Diario)cavila@redaccion.diario.com.mx