Lucha por su vida tras defender fraccionamiento

Haber abandonado sus labores para ir a comprar los regalos navideños de la familia, a Adán Rodríguez Ponce le costó su empleo; al conseguir otro casi pierde la vida.El guardia de seguridad fue baleado al defender el fraccionamiento que cuidaba, lamentó su esposa, Verónica Hernández Alday.Era el 13 de enero. El hombre de 39 años registraba las entradas y salidas de vehículos como cualquier otro día en el fraccionamiento San Pablo, donde se desempeñaba como guardia de seguridad desde principios del mes.Ese viernes no tenía ganas de ir a trabajar, pero asistió porque era el día de pago, aseguró Verónica.Hacia las 3 de la tarde, varios hombres se acercaron y tras forcejear con él, le dispararon varias veces; después ingresaron al conjunto habitacional ubicado en el oriente de la ciudad para balear una casa.El caso fue difundido públicamente esa misma tarde en que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a varios de los presuntos responsables, aunque desde el origen las versiones han sido difusas.Mientras Adán convalece en el área de cuidados intensivos de un hospital, su mujer aseguró que él fue cambiado a ese fraccionamiento “más lejos de su casa” porque su empleador decidió sancionarlo por haber faltado.La tragedia sobrevino cuando él quiso frustrar la acción de los atacantes, lo que lo llevó a forcejar con ellos y terminar con el pronóstico médico de que si logra vivir, no podrá volver a caminar, señaló Verónica, quien afirmó tener grabaciones de audio y un video que sustentan su versión.“Mi esposo va a quedar parapléjico”, exclamó la mujer, quien es agente de la Policía Municipal.“Tiene la mano derecha quebrada. Está consciente, pero entubado. Necesitan quitarle una bala que tiene en el cuello. Está grave. No puede entablar una conversación normal. Tiene una lesión medular”, explicó.El propietario de la empresa de seguridad privada, Sergio Calahorra Rodríguez, afirmó que Adán comenzó a trabajar directamente para su compañía después de que fue despedido de su anterior empleo porque “dejó tirado el trabajo”.“Trabajaba para un amigo mío. En diciembre abandonó su trabajo y conforme a la ley, es motivo de remoción”, dijo.Agregó que en enero Adán le habló “para pedirme que lo ‘aliviane’ por la amistad. Desafortunadamente, le doy trabajo y pasa esto”, explicó.Verónica se dice indignada porque Calahorra Rodríguez registró a su marido ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con un salario más bajo, lo que el empleador niega.“Yo exijo que esta empresa realmente lo asegure tal y como debe ser, con su sueldo real. Está registrado con 129.70.“También quiero que el dueño se haga cargo de los gastos que Adán requiere, porque con 129.70 fíjese lo que nos está haciendo esta persona (Calahorra)”, señaló ayer.A la mujer le interesa hacer público el caso para “que el negocio se responsabilice de la situación como fue su compromiso de hacerlo”, expresó Verónica. (Fernando Aguilar / El Diario)faguilar@redaccion.diario.com.mx

