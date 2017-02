Endurecen política para deportaciones

Washington— El secretario de Seguridad Nacional firmó los nuevos lineamientos que empoderan a las autoridades federales para detener y deportar, con mayor agresividad, a los indocumentados que viven dentro de Estados Unidos y en la frontera.En un par de memorándums, Kelly ofreció mayores detalles sobre los planes de la agencia para contratar a miles de agentes adicionales, expandir la categoría de inmigrantes con prioridad para ser deportados, acelerar las audiencias de deportación y enlistar a la Policía local a que ayude a realizar los arrestos.Las nuevas directivas sustituirán casi todas aquellas emitidas bajo anteriores administraciones, dijo Kelly, incluyendo las medidas del presidente Barack Obama, las cuales se enfocaban en la deportación exclusiva de criminales peligrosos y de aquellos vinculados al terrorismo.“La oleada migratoria en la frontera sur ha abrumado a las agencias federales y sus recursos y ha creado una significativa vulnerabilidad de seguridad nacional para Estados Unidos”, según lo estipuló Kelly en los lineamientos.Kelly citó un repunte de 10 mil a 5 mil aprehensiones adicionales por mes en la frontera sur de Estados Unidos entre el 2015 y el 2016.En una serie de acciones ejecutivas en enero, el presidente Donald Trump anunció sus planes para cumplir con sus promesas de campaña de construir un muro en la frontera con México y de endurecer las acciones policiacas contra el estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la nación.Los memorándums de Kelly, los cuales no se han hecho públicos, tienen la intención de implementar un plan del Departamento de Seguridad Nacional para hacer valer las metas de Trump.Kelly, un general retirado del Cuerpo de la Marina, rindió juramento para supervisar al Departamento de Seguridad Nacional horas después de que Trump fuera inaugurado el pasado 20 de enero.Sus memorándums fueron entregados en copias a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.Una vocera del Departamento de Seguridad Nacional se rehusó a dar un comentario sobre los documentos, pero no disputó la autoridad de los mismos.Un funcionario de la Casa Blanca dijo que los memorándums eran borradores y que están siendo revisados por la Oficina del Consejo de la Casa Blanca.El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, debido a que el proceso aún no está terminado, se rehusó a ofrecer detalles.Los memorándums no incluyen medidas para activar a las tropas de la Guardia Nacional para que ayuden a aprehender a los inmigrantes en 11 estados que han sido incluidos en un documento preliminar que fue filtrado por reporteros el viernes.Los funcionarios del DHS dijeron que Kelly, cuya firma no aparecía en el documento preliminar, nunca aprobó semejantes planes.Los defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que los dos memorándums, firmados por Kelly, marcan un importante cambio en las políticas de inmigración de Estados Unidos al expandir de manera tan dramática el alcance de los operativos policiacos.Los nuevos procedimientos permitirán que las autoridades opten por implementar procedimientos acelerados de deportación, los cuales actualmente están limitados a indocumentados que han estado en el país por menos de dos semanas, y aplicarlos a toda persona que ha permanecido en el país de manera ilegal hasta por dos años.Otra nueva provisión será regresar de inmediato a los inmigrantes mexicanos que sean aprehendidos en la frontera de vuelta a su país de origen, dejando pendientes los resultados de sus audiencias de deportación, en lugar de darles alberque en Estados Unidos.

