Preocupan obras para vía alterna del ferrocarril

Una obra paralela a las vías del tren mantiene preocupados y molestos a vecinos de la calle Ramón Alcázar de la colonia Constitución, a quienes ninguna autoridad les ha dicho formalmente cuál es el cometido de la misma, y de la que por versiones extraoficiales de los trabajadores suponen que es la realización de una vía del tren alterna a la que ya existe.“Nos están quitando la calle”, mencionó Idaly Ordóñez, una de las residentes del sector.Ana Lilia Méndez Rentería, directora de Desarrollo Urbano del Municipio, explicó que hay una solicitud por parte de Ferrocarriles Mexicanos para la realización de una doble vía en el lugar, sin embargo no quiso dar más detalles al respecto porque dijo que no se encontraba en su oficina y no los tenía a la mano.Ante la expectativa, Idaly Ordóñez relató que fueron ellos quienes cuestionaron a los trabajadores de la obra y estos les mencionaron que se construiría una vía del ferrocarril, reduciendo su calle a la mitad, dejándoles apenas poco más de tres metros para el libre paso de vehículos.“Por lo menos deberían avisarnos, hacer una junta con los vecinos, esto ya es muy peligroso”, mencionó la madre de familia.Entre otras cosas, Idaly dijo que las obras impiden el acceso y la salida de los autos de los vecinos, además de que aumentan las posibilidades de un accidente con los niños que juegan y viven en el lugar.La obra se encuentra sobre la calle en mención, en el trecho que está en medio del Perimetral Carlos Amaya y la calle Esteban Pérez, un camino sin pavimentar y a desnivel en relación a las vías del ferrocarril.En el perímetro se puede apreciar un grupo de durmientes de concreto, a unos metros de un sendero que recorre la cuadra a lo largo, de forma paralela a las vías del tren en funcionamiento, y en donde Idaly menciona que han estado haciendo trabajos para aplanar el suelo.“Tan sólo las vibraciones de las máquinas nos quitan la señal de la televisión”, comentó.kcano@redaccion.diario.com.mx

