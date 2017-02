Incendio afecta 11 locales de mercado

Cargando

Para cuando Enrique Graciano y un grupo de sus empleados llegaron a abrir el “Centro Papayero” durante la madrugada de este sábado, las llamas ya se alzaban por encima del techo.“Gracias a Dios no había nadie adentro”, relató el dueño de un negocio del Mercado de Abastos que fue arrasado por las llamas ayer.Cinco horas después de haberlos llamado, los bomberos todavía se encontraban en el sitio revisando entre los escombros por si quedaba alguna pavesa que pudiera revivir las llamas.El siniestro alertó a las autoridades desde las seis de la mañana, cuando fueron avisados del incidente que afectó a la frutería de Graciano, pero también a una decena de negocios más. En el caso del “Centro Papayero”, las pérdidas fueron totales.“Se calentó algo, un cable, no sé, y ya no pudimos apagarlo, ya estaba la lumbre. Hay un cable que mantiene a los motores de enfriamiento, cuando llegamos acababa de empezar y ya no pudimos hacer nada”, relató.El Mercado de Abastos, ubicado en la avenida Aeronáutica y Tecnológico, no interrumpió labores durante la jornada de más de 8 horas que ahí realizaron los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, y sólo permanecieron cerrados los negocios siniestrados.Los propios vendedores estimaron que el fuego inició aproximadamente a las 5:30 de la mañana, momentos antes de que ellos llegaran para abrir y comenzar sus actividades.Al lugar arribaron cuatro camiones extintores y dos cisternas, además de elementos de Protección Civil para iniciar las investigaciones que indiquen cual fue la causa del incidente.Efrén Matamoros, director de la dependencia, explicó que estas instalaciones cuentan con un segundo piso dividido por un falso plafón, por lo que aunque se controló desde las 7 de la mañana, el fuego recorrió todos los negocios de la manzana a través del techo de planta baja y se reavivó, intensificando las labores para sofocarlo.Fue así como al menos otros 10 negocios situados en el ala D sufrieron daños en su estructura, además de que el humo afectó a los comestibles que tienen como mercancía en las bodegas, por lo que en ese sentido las pérdidas fueron cuantiosas.“Cuando la comida se ahúma la Coespris (Comisión Especial contra Riesgos Sanitarios) ya no permite que se venda, por lo que quedamos pendientes con eso en los próximos días”, comentó.Otros trabajadores del sitio mencionaron que la situación los había sorprendió mucho, sin embargo indicaron no saber si los negocios contaban con algún seguro contra incendios o que era la acción a seguir después del accidente, arguyendo que ellos sólo eran trabajadores y que los patrones apenas estaban siendo enterados. (Karen Cano / El Diario)kcano@redaccion.diario.com.mx

