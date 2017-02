Llega caso Sergio Adrián el martes a Corte Suprema de EU

Washington— Sergio Adrián Hernández Güereca murió a los 15 años, su vida fue robada por un tiro del policía Jesús Mesa. La suya habría sido otra historia de violencia estadounidense, trágica y banal, si la víctima no hubiese estado en México y el victimario en Estados Unidos.El espinoso problema legal resultante de ese homicidio transfronterizo llega el próximo martes a la Corte Suprema de Estados Unidos.La quid del asunto es si la familia del adolescente tiene el derecho constitucional de demandar a Mesa, un agente fronterizo, en la justicia estadounidense.Pero el tema está revestido de la controversia internacional por la promesa del presidente Donald Trump de levantar un muro en la frontera con México para detener a los indocumentados.El tiroteo ocurrió el 7 de junio de 2010. Sergio Adrián Hernández se divertía con tres amigos en una orilla del Río Bravo.El juego no gustó al guardia fronterizo Jesús Mesa, que patrullaba en bicicleta. Tras lograr agarrar a uno de los alborotadores, apuntó su arma y disparó, alcanzando a Sergio en la cabeza. El joven falleció a 18 metros de la frontera, en suelo mexicano.El caso provocó protestas Ciudad Juárez y suscitó una pequeña crisis diplomática entre EU y México.La semana anterior, otro mexicano, Anastasio Hernández Rojas, había sucumbido a los golpes y descargas eléctricas infligidas por otra patrulla fronteriza cerca de San Diego.Fue en ese contexto de abusos recurrentes en la frontera que los padres de Sergio Adrián decidieron acusar ante la justicia a Jesús Mesa, reprochando al policía haber violado la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que protege a los ciudadanos del uso desproporcionado de la fuerza.También evocaron la quinta enmienda, que estipula que nadie puede ser privado de la vida sin justificación legal.El tribunal de primera instancia rechazó el caso, señalando que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción, pues la víctima era un mexicano muerto en México.En la apelación, la corte decidió finalmente que la acusación sobre el uso injustificado de la fuerza letal no podía ser aplicado.La organización de derechos humanos Amnistía Internacional concluyó que la decisión era “intolerable” e iba en contra de los “principios fundamentales del derecho internacional”.Según el abogado Bob Hilliard, que representa a la familia Hernández Güereca, los guardias fronterizos estadounidenses han disparado fatalmente contra al menos ocho mexicanos entre 2006 y 2016, de un país al otro.Su colega, José Luis Muñoz, apuntó que el caso tiene implicaciones amplias. “Más allá de la política, este caso es sobre humanidad”, dijo a la AFP.Tras un largo debate interno, la Corte Suprema finalmente se hizo con el caso, que ha acumulado un flujo de argumentos en apoyo de ambas partes.El gobierno federal se inclinó a favor de Mesa, advirtiendo que autorizar esas demandas podría “obstaculizar la facultad de responder a situaciones en el extranjero” en las que los intereses estadounidenses estén en juego.El gobierno mexicano ha expresado sus propias advertencias de que un bloqueo del caso podría dañar las relaciones bilaterales.“Aplicar la ley estadounidense no interferiría con las operaciones del gobierno mexicano en México”, dijo ante la Corte Suprema.“Al contrario, ofrecer un remedio adecuado y efectivo (a la familia de la víctima) demostraría respeto por la soberanía de México y sus nacionales”, añadió México.

