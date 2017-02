Preparan operativo para Juárez similar al de la Sierra

Explicó que estas acciones las llevarán a cabo ante el creciente número de homicidios que se han presentado en la ciudad, particularmente en lugares públicos, pero hasta el momento no han definido la cantidad de agentes que participarán en el operativo que preparan para esta zona.“Vamos a mandar un estado de fuerza adicional también a Ciudad Juárez para contrarrestar el creciente número de homicidios que se han presentado en las últimas semanas, sobre todo que ahora cobran mayor relevancia por la forma en la que están dándose, es decir, se están dando en sitios públicos, en restaurantes y eso realmente alarma a la ciudadanía y nos preocupa también a nosotros como autoridad”, dijo.Explicó que si bien la Fiscalía no puede abarcar ni asumir la seguridad en todo el estado con los agentes de la Policía Estatal Única y los de la Policía Ministerial, la estrategia que diseñaron consiste en desplegar el operativo por regiones, de acuerdo con las necesidades que tiene cada zona en materia de seguridad.Por ejemplo, mencionó que ahorita es necesario instrumentar la estrategia en la sierra, con el denominado “Operativo Sierreño de Investigación”, por lo que reorganizarán y distribuirán las cargas de trabajo para disponer del mayor número de elementos para que participen en estas acciones.“Tendremos que ser muy selectivos en tomar regiones en donde ya la necesidad de asumir las tareas de seguridad pública sean apremiantes y de esa manera nos iremos a una región y posteriormente a otra que tenga la misma problemática y así sucesivamente hasta que logremos recomponer en primer lugar la zona”, agregó.En el caso de Ciudad Juárez, Peniche Espejel comentó que se buscará la coordinación con los tres niveles de gobierno para combatir la violencia que ha detonado y también para continuar con las líneas de investigación relacionadas con la causa que ha motivado aquí parte de los homicidios.“Será a partir del 1 de marzo vamos a mandar un estado de fuerza divisional, todavía no hemos determinado cuántos van a ser en total que vamos a mandar para allá porque ahorita tenemos la necesidad de definir estrategias en la zona de la sierra y de ahí vamos a ir reorganizando y distribuyendo las cargas de trabajo”, dijo.gabrielam@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.