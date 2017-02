Les dificultan su independencia

Cargando

La falta de respeto, banquetas obstruidas o en mal estado son los principales problemas a los que se enfrentan las personas con discapacidad visual.Luis Varela se desempeña como instructor en el Instituto de Asesoría y Apoyo para Ciegos y afirma que Ciudad Juárez, es una localidad muy complicada para las personas invidentes.“El principal problema que yo detecto, es la falta de respeto, los conductores no se detienen a darles el paso, algunos hasta se pasan los altos cuando es el turno del peatón”, refiere el capacitador.Ayer Jessica Félix Ramírez, quien padece ceguera total, recibió una hora de clase sobre orientación en la vía pública en compañía del instructor.Luis ayudó a la adolescente de 14 años a recorrer parte de la calle Simona Barba, en donde se toparon con puestos de comida que les obstruyeron el paso y banquetas destruidas.Ella avanza acompañada de un delgado y largo bastón blanco apto para invidentes con el que puede detectar algún obstáculo.La finalidad de la agrupación es ofrecer las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad visual se puedan desplazar de manera independiente y segura.Ella relata que su mayor temor es ser atropellada porque en ocasiones los automovilistas se pasan los altos o los semáforos en rojo.En su andar Jessica se ha topado con hoyos en las banquetas o vehículos estacionados que le dificultan el paso.“A veces se me dificulta pero siempre trato de buscar otras opciones, mi instructor ha sido de gran apoyo para mí”, dice la adolescente.Relata que pese a su condición ella es tratada en su hogar y escuela de una manera regular, dice que tiene las mismas obligaciones en su casa que sus hermanos.Actualmente cursa segundo grado de secundaria y dice que es calificada como el resto de sus compañeros. No existe distinción por su ceguera.La menor comenta que ella nació prematura y la exposición inadecuada al calor de la incubadora ocasionó el desprendimiento de las retinas.“Me están enseñando a ser independiente, a poder desplazarme sola y tomar mis precauciones”, comenta Jessica.Antonio Rojas Muñiz también ha sido apoyado en el instituto desde hace un par de años, ahora cursa el sexto semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en sus tiempos libres se dedica a enseñar computación a sus compañeros.Él nació con glaucoma, enfermedad que le arrebató la posibilidad de ver, y a pesar de eso, decidió iniciar con sus estudios universitarios.Sentado frente a una computadora portátil describe la aplicación que instaló en el aparato para que a través de un comando se indique la función de cada tecla.“Ahorita les estoy enseñando a usar Office para hacer textos o presentaciones sencilla, quienes que mis compañeros vayan aprendiendo lo que sé”, menciona el universitario.El instituto está en una pequeña vivienda de la colonia Melchor Ocampo, que fue habilitada como salón de desarrollo motriz, computación y oficina de atención a invidentes y sus familias.Carlos Ibarra Hilton, fundador de la agrupación, refiere que realizan la labor que el Gobierno no ha cubierto desde el 2007.Aunque son pocos los recursos que reciben, atienden a 30 personas que van desde los 2 años de edad hasta adultos de manera gratuita.Refiere que mantener la fundación ha sido difícil, pero que debido a su condición de ceguera conoce los problemas que se padecen diariamente.Actualmente impulsan la campaña “Vamos a ver por ellos” en donde buscan recaudar fondos para continuar con su labor altruista.Con base en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2010, en el estado se contabilizaron 43 mil 529 personas con limitación para ver.mmorones@redaccion.diario.com.mx

