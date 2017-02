Rebelión policiaca

En protesta por su traslado a la Sierra, más de 100 agentes ministeriales de Juárez pararon ayer labores y 11 presentaron su renuncia.Los policías se apostaron en los pasillos de la Fiscalía General del Estado, sin embargo pese a la rebelión, los que no dimitieron fueron obligados a firmar su cambio de agentes investigadores a preventivos, denunciaron.Una de las oficiales, que bajo protesta firmó el documento, reclamó que están destruyendo familias con los cambios ordenados por el fiscal César Augusto Peniche.Dijo que lleva cinco años trabajando en la corporación y apenas ayer le notificaron que pertenece a otra instancia.“Muchos compañeros que van a la Sierra no cuentan con armas largas y prácticamente los mandan al paredón”, cuestionó uno de los elementos que presentaron su renuncia.De acuerdo con los agentes y personal de la Fiscalía, fueron 124 elementos los notificados ayer para que se presenten hoy a las 8:00 de la mañana en las instalaciones del complejo C-4, en la ciudad de Chihuahua.De ahí partirían rumbo a la sierra, en donde permanecerán tres meses, de acuerdo al oficio que se giró.El fiscal general César Augusto Peniche Espejel, aseguró el jueves pasado, que se pretende combatir a los criminales que se han apoderado de la zona: narcotraficantes, grupos dedicados a la tala de árboles, al robo de ganado y gavilleros.La Fiscalía General del Estado informó el jueves pasado sobre el operativo de seguridad “Sierreño de Investigación”, que armó con más de 100 agentes ministeriales de Juárez, para ir a combatir la violencia en la Sierra, específicamente en cinco municipios.La noticia desató el descontento principalmente de los oficiales y de autoridades locales, que prevén un descobijo a la ciudad y al repunte de violencia que registra, por trasladar a la Sierra a casi la mitad de los 238 policías ministeriales que se tienen aquí.Los oficiales que protestaron ayer aseguraron que el traslado a la Sierra frenará el avance de poco más de 400 carpetas de investigación, por distintos delitos, que estaban a cargo de ellos.Señalan que las indagatorias quedarán obstaculizadas, no se les dará seguimiento y las víctimas de delito se quedarán sin atención, afirmó un agente estatal que habló a condición de guardar su identidad.En contraste, el gobernador Javier Corral Jurado, indicó que serán sólo 30 agentes locales los que serán destinados al ‘Operativo Sierreño de Investigación’ para combatir la violencia en la Sierra.Aseguró que la actividad será benéfica para Ciudad Juárez.Señaló que se trata de 28 a 30 agentes que estaban comisionados a tareas de investigación, y que se han reubicado sin que se les ordenara dejar de lado los temas relacionados con la ciudad.“Los hemos reubicado a un operativo muy importante en la Sierra que va a beneficiar a Ciudad Juárez, porque allá están mucha de la operación que tiene mando aquí, allá están los jefes delincuenciales”, dijo.Indicó que la ciudad no se verá afectada por esta acción ya que no habrá ni un solo elemento de la policía preventiva reubicada en el operativo, sólo agentes comisionados a investigaciones especiales.“La Fiscalía tiene sus estrategias y métodos. Vamos a actuar en está en facultades del fiscal hacer modificaciones necesarias. Estamos surtiendo armamento. Hemos tenido una dotación importante por parte de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional)”, añadió.El gobernador dijo que se va actuar en consecuencia con los protocolos que permitan mejorar el combate a la delincuencia para hacer las reubicaciones necesarias, y que el personal se rota incluso por estrategia de seguridad.kcano@redaccion.diario.com.mx

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.