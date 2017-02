Constatan carencias tras demanda de ‘escuela digna’

Luego de que alumnos y docentes de la primaria Federico de la Vega impartieron sus clases en las oficinas de Gobierno del Estado, Emma Lozano Chavarría, titular de la Subdirección de Servicios Regionales Educativos, visitó ayer la escuela y aseguró que se estableció un diálogo con los profesores y madres de familia.“Estamos en coordinación con ellos para seguir los procesos naturales de la construcción”, expresó la funcionaria.Anteriormente la titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) afirmó que sería la Fundación Nissan quien se iba a encargar de la edificación pero Lozano Chavarría no corroboró dicho dato.“Próximamente daremos a conocer esa información”, argumentó la subsecretaria quien en el recorrido observó la situación en que los niños toman clases.La mañana del pasado jueves los estudiantes, acompañados de padres de familia y docentes, tomaron clases en las inmediaciones del edificio de Gobierno del Estado a manera de protesta.La funcionaria dio a conocer que se concretó una cita con personal de la escuela, padres de familia y autoridades de la SED para el próximo lunes en las oficinas de la dependencia.Rosa Mendoza, directora de la institución, dijo que ella al igual que los padres requiere fechas concretas sobre la construcción de un plantel digno para los infantes.Las madres de familia recibieron a la funcionaria con pancartas con diversas consignas, aseguran que si el próximo lunes no se concretan compromisos reales y fechas, continuarán con manifestaciones en las oficinas estatales.“Son más 400 niños en estas condiciones; en invierno andas todos enfermos y en verano hasta se desmayan por el calor, queremos que se comprometan”, gritaban las madres de familia, mientras Lozano Chavarría se retiraba.La primaria Federico De la Vega está ubicado en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro, en el último predio de la zona y colinda con lotes baldíos repletos de basura y maleza. Las madres de familia indican que han encontrado animales de monte en la primaria.Para Carmelina Frías el llevar a sus hija diariamente a la escuela es una lucha, la menor se niega acudir a clases porque las bajas temperaturas que se sienten en las aulas.Hace aproximadamente dos semanas se robaron dos calentones de gas que les habían donado las autoridades de Educación.“No dura nada de lo que tenemos porque como no tenemos barda y las aulas son de madera y fácilmente se pueden meter, todo se roban. De verdad esperamos que nos cumplan”, expresó la madre de familia.Otro de los problemas a los que se enfrentan la directora y maestros de la institución, es a la alta demanda en primer grado.“Hay casi 40 niños que se quedaron fuera, nosotros entendemos la frustración de los padres pero la verdad es que no hay espacio”, puntualizó una de las maestras.En la zona se están por concluir por lo menos tres complejos habitacionales más y la primaria Federico de la Vega es la única de la zona y solamente cuenta con dos salones por grado.mmorones@redaccion.diario.com.mx

