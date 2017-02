‘Muro humano’ vs Trump

Los manifestantes se ‘plantaron’ a lo largo del bordo, a la altura de “El Punto”, donde está la cruz del migrante en la que oró el Papa Francisco el año pasado. Ahí permanecieron durante algunos minutos.El acto, que llevó por nombre “La Unión por la Nación", se realizó a la 1:00 de la tarde en la línea divisoria entre México y Estados Unidos.Los participantes coincidieron en que esta es una forma de responder a las políticas del presidente Donald Trump, que incluyen la construcción de un ‘muro fronterizo’ para la contención de la migración ilegal de México a Estados Unidos.Entre los funcionarios que participaron en el acto están el gobernador Javier Corral; el alcalde de Juárez Armando Cabada, el de El Paso, Oscar Leeser; la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos; y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, coordinador de asuntos internacionales de la Ciudad de México.Cárdenas señaló en su mensaje que para su ciudad es importante seguir trabajando con Juárez, pues entre ellas no existen diferencias, por lo que es necesario continuar unidas todo el tiempo. Consideró que las autoridades mexicanas han sido muy poco firmes en lo que respecta a las amenazas cumplidas del presidente de Estados Unidos.“México ya tendría que haber protestado por las amenazas cumplidas del presidente, se sabe que ya ha logrado que inversiones que estaban destinadas a venir al país no llegaran”, dijo.Agregó que “no llegó una empresa de climatizaciones, o la empresa Ford y hay otras que no están llegando a México y eso es un evidente acto de hostilidad y agresión, ya no son amenazas anunciadas, sino cumplidas”, expresó.Indicó que una forma adecuada de reaccionar ante los ataques mediáticos de Trump sería reclamar que no existan estás políticas de inestabilidad que agreden al país.“Estas políticas agreden a nuestro país, impiden actividades productivas que puedan unir al país. Hace falta que el Gobierno de México esté tomando medidas a fondo para cambiar el rumbo que hemos estado llevando de mayor pobreza”, consideró. (Karen Cano / El Diario)kcano@redaccion.diario.com.mx

