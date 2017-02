Explota tanque y quema a 3 en negocio

Cargando

Una explosión dejó tres personas lesionadas en una empresa que elabora cajas de metal para camiones de carga localizada en el kilómetro 24 de la Carretera a Casas Grandes.El incidente se produjo minutos después de las 7 de la mañana de ayer en el negocio Ingeniería en Transformaciones Metálicas S.A. de C.V. (Intramet), que se ubica entre aquella vialidad y la calle Privada del Árbol, de la colonia Villa Esperanza.Los heridos fueron identificados de forma extraoficial como Felipe Barraza –quien presentó quemaduras superficiales de primer y segundo grado–; Leandro Efraín Fuentes y Yuni Caballero, quienes las sufrieron de primer y segundo grado en cara y mano izquierda, y en frente y mano derecha, respectivamente.Hasta el cierre de esta edición, Barraza continuaba en observación en el Hospital General Regional (HGR) 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en tanto que los otros dos ya habían sido dados de alta del Hospital General de Zona (HGZ) 35.De acuerdo con los primeros informes, el estallido se originó en un tanque que los empleados utilizaban para soldar materiales.El siniestro movilizó al departamento de Bomberos y algunos agentes de la Policía Municipal se presentaron para atenderlo, mientras que al sitio llegaron paramédicos a bordo de seis ambulancias del departamento de Rescate y de la Cruz Roja.En el sitio, un guardia de seguridad se negaba a dejar entrar a los policías e incluso al titular de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, pero después, comentó el funcionario, el empleado liberó el acceso que tenía restringido por órdenes de sus superiores.La investigación que realizaba la dependencia municipal continuaba ayer por la tarde su curso.Ayer El Diario se comunicó a la empresa para obtener la postura de sus directivos en torno a la situación, pero la mujer que respondió el teléfono sólo dijo que no se encontraba ninguno de ellos en las instalaciones.Aunque no reveló más detalles sobre lo acontecido, Matamoros Barraza explicó que la fábrica recibirá una multa por haber faltado al protocolo de seguridad en espacios confinados.Esta es la tercera explosión que se contabiliza en lo que va del año y la primera que se registra en una empresa, establece el archivo periodístico.Antes, otra sobrevino en un domicilio ubicado entre las calles Saltillo y Plan de Guadalupe de la colonia Ex Hipódromo, donde una fuga en el regulador de un tanque de gas hizo contacto con la flama de un calentador de agua y ocasionó el percance.Ese estallido no dejó a ninguna persona lesionada, pero, días antes, otro que sucedió en la colonia 12 de Julio afectó la integridad de ocho hombres, uno de los cuales falleció unos días después producto de las graves quemaduras que sufrió su cuerpo. (Fernando Aguilar / El Diario)faguilar@redaccion.diario.com.mx

comentarios

