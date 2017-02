Pifia con ligado a triple homicidio en bar

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Sergio Almaraz Ortiz, informó sobre la detención de José Ángel Cuéllar González, por un asunto relacionado con la privación ilegal de la libertad y abuso sexual contra su exesposa, además de la posesión de dos armas y dosis de drogas.En la conferencia de prensa, Almaraz señaló a Cuéllar González como cabecilla del grupo delictivo ‘Los Aztecas’ y probable responsable de varias ejecuciones, entre ellas la de tres estudiantes en el restaurante bar La Cuatro, ubicado en Plaza Portales.Sin embargo, el fiscal Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, dijo que no han encontrado relación alguna del detenido en ese triple homicidio, pero no descartó que haya tenido participación en otros, en donde sí encontraron evidencia.“En el caso de La Cuatro, el trabajo de investigación que se ha realizado y que lleva un avance importante, nos indica que los responsables son integrantes de otro grupo delictivo, que no corresponde al que supuestamente encabeza José Ángel Cuéllar”, explicó.Ayer por la noche, peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía catearon una vivienda de Cuéllar González en la colonia Azteca donde se presume que pudiera haber unos cuatro cuerpos enterrados.El Ministerio Público con una orden de cateo obsequiada por un juez comenzó la revisión de la vivienda y según informes extraoficiales ya se localizaron dos cuerpos.La vivienda está en las calles Yaquis y Cholultecas de la colonia Aztecas.redaccion@redaccion.diario.com.mx

