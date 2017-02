Arrestan a 7 agentes por muerte de detenido

Cargando

Los siete agentes que participaron en la detención de un hombre que murió en la Estación Universidad fueron arrestados 48 horas mientras la Fiscalía estatal determina su responsabilidad, informó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Dijo que se trata de cinco elementos de la Dirección General de Tránsito y dos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.“Estaremos atentos y si hay alguna sanción no me habré de detener ni habré de defender a alguien que no se le tenga que defender”, aseguró.Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, falleció el jueves pasado en el área de Barandilla de la estación policiaca ubicada en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos.Aunque de manera inicial se informó que el deceso se debió a un paro cardiaco, el resultado de la necropsia practicada por médicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) establece que el hombre murió a consecuencia de traumatismo craneoencefálico, es decir por golpes.Por esta razón la FGE investiga como homicidio la muerte del automovilista que protagonizó una persecución tras un incidente vial.“La Fiscalía es la instancia correcta que tiene que investigar y determinar si hubo un tipo de abuso, si se cometió algún tipo de irregularidad por parte de los policías o de los agentes de Tránsito”, dijo Cabada.El fiscal general César Augusto Peniche ordenó que se abriera la carpeta de investigación para determinar el momento en que le provocaron la lesión y establecer quién o quiénes fueron los responsables.Una de las herramientas que serán de utilidad es un video que un agente preventivo grabó con su teléfono celular cuando sometían a Cisneros Martínez en la barandilla.Ventilan video… editadoEn un video ventilado, del que El Diario tiene una copia, se observa cómo los agentes llegan a la estación forcejeando con el detenido, ahora muerto.En las imágenes, en las que se pueden apreciar cortes, el hombre se observa primero afuera, casi a la puerta de las instalaciones y los agentes alrededor de él.Luego aparecen ya en el interior, en donde los agentes le piden al arrestado subirse el pantalón, pues lo trae hasta debajo de los glúteos.Al no obtener respuesta del hombre, se observa cómo durante varios minutos al menos siete elementos policiacos tratan de contenerlo para subirle el pantalón y, después, para colocarle las esposas.Tras varios cortes aparece, se ve cómo el hombre termina en el suelo, donde finalmente es esposado, pero ya no se mueve.Dos personas, que al parecer forman parte del servicio médico de la Estación Universidad, comienzan a revisar a Cisneros Martínez. Incluso le suministran técnicas de reanimación cardiaca, pero no responde.El fiscal Peniche Espejel dijo que podrían citar a los agentes que arrestaron al conductor y a quienes se aprecian en el video y agregó que policías ministeriales ya tienen la instrucción de llegar a fondo en esta indagatoria.El alcalde dijo que de acuerdo con los protocolos, los elementos deben neutralizar a los detenidos y en este caso batallaron porque el conductor se veía intoxicado.“En el video se aprecia eso, hay que ver qué falta de capacitación tuvimos ahí”, mencionó el presidente municipal en rueda de prensa.Advirtió que no solapará el abuso de policías y agentes de vialidad. “Pero es importante conocer toda la información antes de poder emitir una declaración y no dejarse llevar por especulaciones, por lo pronto los involucrados en este hecho que aparecen en el video están bajo arresto”, publicó Cabada ayer en la mañana en su cuenta de Facebook.El arresto de Cisneros Martínez ocurrió pasadas las 2 de la madrugada del jueves, cuando agentes de la unidad 608 le marcaron el alto a un auto Lincoln por la avenida De las Industrias y Vicente Guerrero.En lugar de parar la marcha de la unidad, le imprimió velocidad y trató de escapar tomando la Calzada del Río, en donde se metió a un callejón sin salida, se informó.A la persecución se unieron policías municipales, quienes sometieron a Cisneros, a quien le aseguraron una pistola calibre .380 Pietro Beretta, con dos cargadores y una subametralladora marca Mendoza, calibre .380.Supuestamente amenazó a los uniformados, quienes utilizaron la fuerza para poder desarmarlo.Cerca de las 6 de la mañana lo llevaron a Estación Universidad para presentarlo ante el juez en turno.Cisneros fue ingresado a portando únicamente una sudadera negra. Ahí, los agentes trataban de que se colocara un pantalón, ya que en el trayecto a la delegación se despojó de él. (Araly Castañón / Daniel Domínguez / El Diario)acastanon@redaccion.diario.com.mxddominguez@redaccion.diario.com.mx