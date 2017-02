Un corte de cabello le costó la vida

Cargando

Acudir a cortarse el cabello le costó la vida a Christopher Giovanni Ramírez, de 14 años y estudiante de la Secundaria Técnica 1.El miércoles pasado el menor se encontraba en la peluquería ‘Haydee’, cuando un hombre ingresó al lugar persiguiendo a otro mientras disparaba.Algunos de los impactos alcanzaron a Giovanni y aunque fue llevado al Hospital General, murió minutos después en el área de Urgencias: los impactos de bala no le dieron tregua para luchar por su vida.‘La última vez que hablé con mi hijo fue el martes en la noche. Me dijo que se había sacado 9, me abrazó, me dijo que me quería mucho, le dije que yo también, cenamos y nos fuimos a dormir. Esa fue la última vez que le pude dar un beso’, dijo ayer Minerva, mamá de Giovanni, mientras los restos de su hijo eran velados en una vivienda de la colonia San Felipe del Real.Compañeros del tercer grado en la Técnica 1 y algunos maestros acompañaron a la familia para darle el último adiós a su amigo.Al pie del ataúd blanco depositaron flores rojas y veladoras, mientras que en las paredes de la habitación pegaron mensajes.En algunos se leía: “Gracias por haber sido mi amigo”, “Te vamos a extrañar”, “Siempre te recordaremos”.Además entregaron a la familia aportaciones económicas para que pueda solventar los gastos funerarios.Mientras acariciaba constantemente una fotografía de su hijo, Minerva relató que ese día ella se encontraba en su trabajo como cocinera de un puesto de comida, cuando uno de sus hijos menores le informó por teléfono que Giovanni no había regresado de la peluquería.Dijo que desde ese momento ella comenzó a presentir algo diferente. “Le marcaba y no me contestaba, le hablé a una sobrina y ella ya sabía, me dijo que no me moviera de mi trabajo, fue por mí y me dio la mala noticia”, lamentó la madre.El ataque se registró el pasado miércoles en la peluquería ubicada en la avenida 16 de Septiembre y Cadmio de la colonia Arroyo Colorado.Minerva afirmó que su hijo estaba en el lugar equivocado y negó que haya estado relacionado en hechos delictivos.Ella lo recuerda como un adolescente que se esforzaba por concluir sus estudios de secundaria y quería continuar con la preparatoria.La familia de Giovanni informó que el adolescente será sepultado hoy por la tarde en el panteón Jardín de los Recuerdos, ubicado en el poniente de la ciudad. (Maricela Morones / El Diario)mmorones@redaccion.diario.com.mx