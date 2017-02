Ponen testigos en riesgo juicio vs presuntos homicidas

Un juicio oral seguido en contra de dos hombres acusados de haber asesinado a tres personas en un parque de la colonia San Antonio, está en riesgo debido a que cuatro testigos protegidos se niegan a comparecer porque otro acusado –un menor de edad sentenciado– salió libre al reformarse la ley.Los testigos informaron al agente del Ministerio Público (MP) que no van a presentarse al juicio seguido en contra de José Luis Salcido Ortiz apodado “El Stom” y Carlos Estrada Parra alías “El Gordo”, porque no confían en que se haga justicia pues uno de los implicados quedó libre.Por lo que el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó que el próximo lunes los testigos sean llevados con el uso de la fuerza pública.El hecho que se les atribuye a ambos acusados es que el 27 de marzo del 2012 a las 19:30 horas ellos y una persona identificada como Luis Noé Guerrero Quezada llegaron al parque público de la colonia San Antonio y presuntamente mientras “El Stom” hacía funciones de “halcón” –vigilando el perímetro– Luis Noé, Carlos Estrada y otro hombre no identificado dispararon en contra de las víctimas.En el lugar se encontraban los menores Alexis de la Cruz Blanco y David Aarón Reza Romero acompañados de César de la Cruz Espino.David Aarón y César murieron en el lugar debido a laceración en el cráneo y Alexis fue trasladado a una clínica donde minutos más tarde también falleció.Dos de los testigos protegidos son familiares de las víctimas y los otros dos presenciaron la múltiple ejecución. Al parecer su testimonio es la prueba necesaria para que el MP acredite o no la presunta responsabilidad penal de José Luis Salcido y de Carlos Estrada Parra en esos hechos.En caso contrario posiblemente el MP solicite el sobreseimiento de la causa penal, informaron los intervinientes en el juicio oral.redaccion@redaccion.diario.com.mx

