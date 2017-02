Presenta el libro en memoria

La memoria de la visita del Papa Francisco a la ciudad, quedará para la posteridad a través de las 147 páginas que conforman el libro "El Papa Francisco, Encuentros y Testimonios”, presentado ayer por las autoridades eclesiásticas de la ciudad.“Fue una experiencia muy bonita por que no sé cuándo vuelva a venir otro Papa, o ¿Cuándo voy a ir a visitar a Roma? No creo que se pueda. Por eso compré el libro, para tener ahí ese recuerdo, parece mentira que ya pasó un año. Ahorita que estoy viendo las fotos hasta me dan ganas de llorar”, expresó Gabriela Nolasco, una de las primeras fieles en comprar uno de los ejemplares."Es un libro hecho con mucho amor", expresó Alesi Idaly Loya Martínez, una de las diseñadoras de la obra que ya se encuentra disponible al público a un costo de 100 pesos.Junto con Alejandra Rojero Guerrero, encargada del Archivo Histórico del Seminario Conciliar, fue comisionada para realizar la recopilación, transcripción y diseño del libro.La ceremonia de presentación se realizó en las instalaciones del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez, a donde las personas podrán acudir para adquirir un ejemplar.Alsei Idaly es egresada de la carrera de diseño, y mencionó que esta es la primera vez que participa en un proyecto como éste, por lo que el trabajo representa algo muy especial para ella no sólo por la temática.Aunque la planeación comenzó desde octubre, indicó que al menos las últimas tres semanas tuvieron jornadas diarias que duraron incluso más de ocho horas de trabajo en equipo.Para la conformación del tomo se tomó en cuenta decenas de entrevistas a sacerdotes, seminaristas, voluntarios, asistentes y personas que participaron en la creación de estolas y sillas de madera.

