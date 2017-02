Protegen la Sierra; descobijan a Juárez

En medio de un repunte de violencia en la ciudad, el Gobierno del Estado armó el ‘Operativo Sierreño de Investigación’ para combatir la violencia en la Sierra, con casi la mitad de agentes ministeriales de esta frontera.La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que prepara el traslado de casi 100 policías investigadores de los 238 que hay en esta zona.La activación del grupo y del operativo desató el descontento de los agentes seleccionados a quienes se les notificó y se les citó este sábado en el C-4 de la ciudad de Chihuahua.Los policías argumentan que los envían sin viáticos y un lugar digno para hospedarse, por lo que amagan con protestar y hasta renunciar.De acuerdo a los ministeriales su traslado a la Sierra les fue informado vía WhatsApp, por el primer comandante de la Policía Ministerial, Félix Adame Sotelo.El fiscal general César Augusto Peniche Espejel, informó que se pretende combatir a los criminales que se han apoderado de la zona.Aseguró que se pretende combatir a los narcotraficantes, a los grupos dedicados a la tala de árboles, al robo de ganado y gavilleros.El director de la Policía Ministerial giró instrucción a los cinco coordinadores para que todos los agentes –hombres y mujeres– se presenten a las 8:00 de la mañana del próximo sábado, en las instalaciones del complejo C-4, en la ciudad de Chihuahua.De ahí van a partir rumbo a la sierra, en donde según permanecerán tres meses, de acuerdo al oficio que se giró.El fiscal general Peniche Espejel advirtió que cualquier agente que se oponga a la instrucción será dado de baja.Dijo que los agentes estatales documentados para ir al operativo de la Sierra Tarahumara son preventivos, pero que algunos estaban designados a tareas de investigación y por la naturaleza de la situación en aquella región, están obligados a participar en ese tipo de acciones.Se trata de un operativo en el que podrán estar tres semanas y serán relevados por otros compañeros para que se tomen un descanso y posteriormente se incorporen a otras tareas y así sucesivamente.Peniche explicó que están siendo cuidadosos con la elección de agentes porque se trata de un operativo importante, pero no pueden descuidar otras tareas. “Esto implica la necesidad de hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes”.Por su parte, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, expuso que “si llevarse a los elementos implica descuidar a Ciudad Juárez, claro que no estoy de acuerdo”.Destacó que las autoridades municipales han cumplido con su actividad policiaca, ya que han realizado importantes decomisos de droga y armas en la localidad.“Yo pienso que cada dependencia debemos cumplir con nuestra labor, el municipio ha dado muestra y estadísticas de las acciones que hemos hecho que tienen que ver con el narcotráfico”, dijo.También refirió que hay otras estancias de Gobierno que no están siendo totalmente eficientes para poder combatir la violencia. (Maricela Morones / El Diario)

