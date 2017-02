Muestra video que detenido murió en sometimiento y no en celda

Cargando

Un video revela que un hombre que fue detenido en posesión de un arma de fuego, murió después de ser sometido por un grupo de al menos ocho agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en lo que pudiera considerarse como uso excesivo de la fuerza.Los primeros informes señalaban que el hombre amaneció muerto en una de las celdas de la Estación de Policía del Distrito Universidad luego de ser detenido durante la madrugada al manejar intoxicado y en posesión de un arma de fuego.El hombre, identificado como Alejandro Cisneros Martínez, de 42 años, fue detenido a las 2:30 de la mañana en el cruce de Paseo Triunfo de la República con Vicente Guerrero por agentes de Tránsito quienes lo sorprendieron intoxicado y le encontraron un arma, por lo que lo trasladaron a la estación de Policía.En el video con una duración de dos minutos con 54 segundos que se hizo llegar a El Diario, se observa cuando el hombre está rodeado por al menos ocho policías y el detenido grita: “ya me lo subí, a la vez que gruñe”.Uno de los policías está arriba de una banca y sujeta el brazo al detenido; sus demás compañeros están de pie sometiendo al detenido y otro más se inclina para tratar de subirle el pantalón.El detenido grita nuevamente que “ya se lo subió” y otro agente expresa que no se lo había subido.Nuevamente, los agentes lo sujetan y le ordenan que se pare, a lo que el detenido se resiste y trata de tirarse al suelo, continuando el forcejeo y sometimiento con uso de la fuerza del detenido que no para de gritar.Estando en el suelo, uno de los policías pisa uno de los pies del detenido para que deje de moverse y sus compañeros lo sujetan de los brazos para subirle los pantalones. En el video se observa que uno de los policías no deja de sujetarlo con su antebrazo del cuello para inmovilizarlo.El detenido mueve uno de los pies y nuevamente el agente se lo aprieta pisándolo. Al fondo se observan a tres personas sentadas en una banca presenciando el sometimiento del detenido y además un hombre con una cámara que no deja de tomar fotografías.Uno de los policías, una vez sujetado el detenido, le vuelve a colocar las esposas y luego se escuchan risas de los agentes.El detenido queda esposado y boca abajo y aún tiene movimiento. Este presenta huellas de violencia en el codo y antebrazo resultado de la lucha y arrastre.Después se observa que dos agentes lo voltean boca arriba al percatarse que el detenido esta inmóvil, aparentemente sin sentido.Después se observa que una mujer y un hombre, aparentemente del personal médico, comienzan a revisar al detenido que permanece sin moverse en el suelo.La mujer le coloca un estetoscopio en el pecho para escuchar si su corazón aun latía y el hombre utiliza una lámpara para mirar sus pupilas.Luego los agentes proceden a quitarle las esposas y se acerca otra mujer para hacerle una nueva revisión, sin que el detenido responda.Después le dan maniobras de resucitación, pero el detenido ya no presenta signos vitales y falleció antes de ser ingresado a una celda ni ser atendido medicamente.

