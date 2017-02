Cumple El Diario 41 años de informar

El Diario de Juárez llega hoy a su aniversario 41, un número que si bien se expresa con facilidad, en realidad encierra una trayectoria construida sobre la base de un enorme esfuerzo, del trabajo sostenido de mucha gente, de reinventarse, de sobreponerse a los embates y hasta de sobrellevar el dolor por la impune pérdida de compañeros victimados en el cumplimiento de su deber: informar.A lo largo de estas cuatro décadas, el equipo de periodistas y empleados de El Diario, encabezados por su presidente y director general, Osvaldo Rodríguez Borunda, han trabajado de forma puntual para escribir la historia de Ciudad Juárez, de Chihuahua, el norte de México, así como del oeste de Texas y sur de Nuevo México, llevando hasta los hogares fronterizos los hechos que trascienden la cotidianidad.El 17 de febrero de 1976, en las originales oficinas ubicadas en Plaza Río Bravo –Rubén Posada Pompa y Costa Rica– se publicó el primer número de El Diario de Juárez.Desde entonces, llevar a los lectores información objetiva, veraz, oportuna y equilibrada ha sido la idea motora que ha hecho de El Diario el periódico de mayor presencia y circulación en el estado de Chihuahua y en la zona sur de Nuevo México y oeste de Texas –gracias a las seis sucursales instaladas en diferentes ciudades de la entidad y su edición en español en El Paso, Texas–.La credibilidad que se tiene ante los lectores –un principio que se ha visto reforzado al paso de los años– y contar con el equipo de colaboradores que hemos tenido y tenemos, han sido los factores fundamentales en el desarrollo de El Diario, dice Rocío Gallegos, directora editorial.El éxito ha sido respaldado por una línea editorial que nunca se ha doblegado ante los poderosos.Sin duda hemos cometido errores, agrega Gallegos, sin embargo, ese también ha sido un ingrediente de nuestra superación, los yerros cometidos se han asumido y rectificado con prontitud.Así, aquel modesto rotativo que nació en 1976, con el transcurso de los años ha conseguido una radical evolución: de ser impreso en blanco y negro y llegar a unos cuantos lectores fronterizos, hoy es un moderno periódico, que se edita a todo color con las últimas innovaciones de la industria editorial y una plataforma digital, diario.mx, a través de la cual lo siguen millones de personas a lo largo del país y del mundo,con el uso de celulares inteligentes, tabletas y computadoras.A largo de estos 41 años, este medio le dio voz a los que no la tenían, y con su aportación vino a desencadenar procesos que dieron pauta para que en Ciudad Juárez –y en todo el estado de Chihuahua– iniciara la transición hacia una vida más democrática que abrió paso a la alternancia política.Uno de los primeros frutos palpables de aquella revolución periodística que se registró en las páginas de este medio, fue el especial reconocimiento público e impreso que seis de los siete partidos políticos existentes –Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS), Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Demócrata Mexicano (PDM), Comunista Mexicano (PCM) y Socialista del Trabajo (PST)–, excepto el PRI, le hicieron al director general, Osvaldo Rodríguez Borunda, por establecer ese liderazgo de apertura y pluralidad.El documento, con fecha del 30 de julio de 1979, fue uno de los primeros de su tipo en el país. Desde entonces no sólo cuelga en un sitio especial en las instalaciones de este periódico, sino que su significado ha permitido mantener vigente hasta hoy la política editorial de puertas abiertas a las distintas ideas y corrientes que se manifiesten en la comunidad.El valor que han impuesto en su trabajo cotidiano los periodistas de este medio no ha estado exento de riesgos, ya que la violencia de los años pasados cobró factura a través de la pérdida de tres compañeros, Víctor Manuel Oropeza, Armando Rodríguez Carreón y Luis Carlos Santiago Orozco.En este contexto, hoy celebramos nuestros 41 años de informar desde Juárez, una ciudad que en estas cuatro décadas creció y se expandió entre problemas de desarrollo urbano, de movilidad, de seguridad y de alternancia política que nos hizo replantear la forma de trabajar para no dejar de informar. Y aquí seguimos…

