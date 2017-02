Preparan aquí ‘santuario’ para deportados

El alcalde Armando Cabada Alvídrez afirmó que se creará un comité interinstitucional para atender estos casos. “Estamos preparándonos para la probable deportación”, afirmó.Ramón Galindo, representante del gobernador Javier Corral en Ciudad Juárez, aseguró que la próxima semana empezarán a habilitar un edificio en donde se atenderá a los connacionales.Detalló que ahí se les brindarán a los deportados diversos servicios: se les ofrecerá la posibilidad de obtener un préstamo o trabajo para reintegrarse a la economía mexicana.En la Casa del Migrante se preparan además con víveres y alojamiento como para unos 300, se indicó.La Oficina de Control de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) confirmó el pasado miércoles que realizan acciones para detectar a personas “deportables”, es decir, que tengan antecedentes penales u orden de deportación en la zona de Las Cruces, Nuevo México.El investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) Jesús Peña concuerda con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas, respecto a que las acciones para ubicar a “personas deportables” no son algo nuevo.Indicó que es una tendencia que se ha presentado en los últimos 10 años, en la que buscan extraer del país vecino a un mayor número de migrantes que han residido por varios años en Estados Unidos.Para sustentar esta situación se refirió a los resultados de una encuesta realizada por el Colef y que se revisa por autoridades federales y migratorias.Adelantó que en el informe se observa que en el 2005, del total de los deportados, solamente el 6.06 por ciento ya vivía en Estados Unidos, mientras en 2015 esta cifra aumentó 20 puntos porcentuales, llegando a significar el 26 por ciento de los repatriados.De este 26 por ciento, que son 539 mil 23, tres cuartas partes, o sea 40 mil 442, externaron tener al menos tres años de residir en algún lugar de Estados Unidos.“Estamos hablando de que el total de los deportados mexicanos en 2015 según el Instituto Nacional de Migración fue de 207 mil 398 personas”, dijo Peña.Destaca que el principal reto al que se enfrentan las autoridades migratorias, así como los investigadores y organizaciones no gubernamentales que componen el comité de migración en Ciudad Juárez, es el cambio de perfil de los deportados, que no son aquellos que atrapan en el cruce, sino que son personas que ya se encontraban establecidas y que llegan con necesidades distintas.De los deportados que ya residían en el vecino país en 2015, el 33 por ciento dejó a hijos menores de 18 años. De estos últimos, el 90 por ciento ya nacieron en Estados Unidos.“Ellos quieren abogado, muchos de ellos tienen más recursos que sus familiares les pueden enviar, no se quieren quedar en la Casa del Migrante, quieren regresar”, comentó Peña.Explicó que este comité está aprendiendo cómo atender estas personas y menciona que en el centro que pretende construir el Gobierno del Estado en las antiguas instalaciones de Recaudación de Rentas, responde a este tipo de necesidad.Sin embargo el investigador del Colef advirtió que las autoridades deben prestar apoyo asistencial, que consiste en alimentar y regresar a los deportados a sus logares de origen.Mencionó que del total de los deportados que ya residía en Estados Unidos por más de tres años, de acuerdo con el informe que prepara, el 20 por ciento no sabe qué hacer, el 40 por ciento quiere que sus hijos se queden en Estados Unidos y solamente el 15 por ciento quieren que regresen, por lo que están buscando qué es beneficioso para este tipo de deportados, ya que muchos no buscan reintegrarse a México.Descartó un colapso en la frontera por esta situación, ya que menciona que el doblar el flujo de deportados es una estrategia insostenible desde el punto económico estadounidense, “pero también que nos encontramos con las tasas más bajas de deportados en los últimos 20 años”.Marcos Bucio Mújica, cónsul general de México en El Paso, Texas, descartó que el discurso xenofóbico que ha realizado Donald Trump, presidente de Estados Unidos contra los mexicanos, sea la realidad.“Los mexicanos que radican en el vecino país son 99 por ciento gente trabajadora”, afirmó el diplomático.También destacó que como representante del Consulado la orden es apoyar y asesorar a los mexicanos en suelo norteamericano para evitar que sean víctimas de un abuso.Los apoyan para conocer sus derechos laborales, de vivienda y salud. “Tenemos un centro de defensoría y la gente que tengas dudas se puede acercar de manera gratuita”, explicó.Indicó que para Estados Unidos sería poco factible hacer deportaciones masivas tanto de mexicanos como de centroamericanos, ya que son uno de los principales motores de movimiento de la Unión Americana.Además han llevado asesorías a comunidades pequeñas de Texas.“Con los representantes de cada distrito de la frontera se realizó un escrito a todos los miembros del Congreso en Washington para conozcan lo que verdaderamente son los migrantes y que solamente quieren salir adelante de manera honrada”, puntualizó el cónsul.Menciona que localidades como Ciudad Juárez y El Paso dependen una de otra, ya que son urbes hermanas principalmente en la cuestión económica. (Maricela Morones / Alicia Fernández / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.