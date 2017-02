En protesta, convierten oficinas en salón de clases

Cargando

Estudiantes y docentes exigieron a las autoridades de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) la edificación de una escuela digna, ya que desde que se inauguró el plantel, hace dos años, realizan sus actividades académicas en aulas móviles.“Exigimos la construcción de nuestra escuela, con este son dos ciclos y no hemos tenido respuesta. Nos parece injusto que exijan calidad educativa y ellos como autoridad no cumplan con lo más básico, que es ofrecer aulas dignas”, expresó la directora Rosa Mendoza.Durante la manifestación, cada grado se agrupó y los 12 maestros con los que cuenta la institución impartieron clases.Molestas, las docentes denunciaron que hace dos semanas les robaron dos calentones y dos tanques de gas.“Las aulas móviles son de madera, no son un espacio para reguardar lo poco que tenemos”, expresaron.El plantel, que cuenta con unos 420 estudiantes, está ubicado en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro, en el suroriente de la ciudad.Una maestra agregó que en repetidas ocasiones han sido víctima de robo, ya que los delincuentes cortan la malla ciclónica para poder sacar con facilidad los artículos de valor.Los padres de familia se unieron a la protesta. Blanca Camacho dijo que sus dos hijos en ocasiones no quieren ir a la escuela.Señaló que el plantel tiene cuatro baños portátiles, pero pocas veces acude la maquinaria para desazolvar. Además carecen de agua, drenaje y energía eléctrica.“Me da coraje porque ellos (autoridades de Educación) están muy calientitos aquí en sus oficinas y nuestros hijos con allá con las manos congeladas y en condiciones muy tristes”, aseveró.Ante estas exigencias, Judith Soto Moreno, titular de la SED, dio a conocer a través de un comunicado de prensa que el trámite para la edificación está en proceso en el área jurídica de la Secretaría de Hacienda, donde se analiza el convenio de construcción para posiblemente liberarse en unas semanas.Indicaron que será la Fundación Nissan quien construirá y correrá con todos los gastos de la edificación. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.