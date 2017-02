Manifiesta Iglesia apoyo a migrantes

Ante las redadas que realiza el Gobierno estadounidense, la Iglesia católica manifestó la necesidad de apoyar al migrante bajo cualquier circunstancia y mantenerse unidos en la fe.El párroco Mario Manríquez dijo que las redadas no dejan de ser persecuciones y atentan contra los derechos humanos.“No se puede fraccionar a las familias por prejuicios o caprichos, se tiene que buscar la manera adecuada de que las personas convivan dentro de la ley y puedan ser aceptados en el país”, expresó.De acuerdo con una televisora local de Las Cruces, varias personas reportaron que alrededor de las 6 de la mañana del pasado miércoles agentes de ICE estaban ubicados en la calle Doña Ana Road haciendo revisiones.Manríquez indicó que la Iglesia manifiesta solidaridad con el obispo de Las Cruces y los anima a seguir adelante en la lucha por la defensa del migrante.José Luis Aguilar Cuéllar, del Centro Familiar Ayuda A.C., dio a conocer que no se ha confirmado algo similar en las cercanías de Ciudad Juárez.Dijo que de momento, el organismo que forma parte de la mesa interinstitucional de migración del Gobierno estatal está listo para participar en la ayuda al migrante en caso de deportaciones masivas, para lo que contemplan darle albergue a quienes sean repatriados y lo requieran.“Ya estamos trabajando en ese aspecto, como asociación nosotros brindaríamos hospedaje en lo que se les consiguen pasajes o se les ubica en algún puesto laboral en la ciudad; esto en caso de deportaciones masivas y cuando se solicite por parte de la mesa”, comentó.Expresó que aun cuando no ven con buenos ojos que se realicen redadas del otro lado de la frontera, se entiende que hay que respetar las leyes y sólo queda pugnar por un trato digno a los connacionales durante su proceso de deportación.El obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, dijo que el miércoles se realizó una reunión de obispos en toda la franja fronteriza norte, en donde se trató este y otros asuntos relacionados con las políticas antinmigrantes del Gobierno de Donald Trump.“No son criminales, son personas y toda persona tiene derecho a la subsistencia, por lo que la iglesia rechaza este tipo de políticas que denigran y can en contra de la unidad”, señaló.

