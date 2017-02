Estatua reaviva el fervor papal

Cargando

“Es una gran emoción, como cuando vino, que fue bien impresionante y bonito... me siento muy emocionada”, dijo la mujer momentos antes de acercarse a la estatua ya acomodada en la plataforma del camión.Lorenza le tocó la mano a la escultura para después persignarse en señal de adoración.Ella, entre otras vecinas del taller ubicado sobre la calle Monterrey de la colonia Melchor Ocampo, fue una de las primeras juarenses en apreciar la estatua ya terminada y lista para ser colocada en sus aposentos.“Nosotras pasábamos y veíamos que el escultor estaba haciendo su trabajo; le pedimos permiso y hasta nos tomamos fotos”, relató.El solo transporte de esta obra de arte hacia el lugar en donde será develada hoy, revivió el fervor de los creyentes, quienes a un año de que el máximo representante del Vaticano pisara tierras fronterizas, se expresaron entusiasmados y conmovidos ante el hecho.“Tal parece que el Papa va recorriendo otra vez los caminos, y bueno, lo hace simbólicamente, y eso es, que siga caminando con su mensaje, su voz, que siga recorriendo espacios y estructuras, que llegue a la gente”, expresó el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.Para Norma Galván Magallanes, la visita del Papa marcó su vida ya que asegura haber sido testigo de un milagro, que consiste en la aparición del Divino Rostro en las nubes.“Estábamos en la misa, cuando miré al cielo y me di cuenta que el Divino Rostro estaba ahí, formado con las nubes. Me emocioné mucho, le tomé fotografías, mi hijo le tomó un video y se ve clarito la cara de Nuestro Señor”, relató la mujer, mostrando en su aparato telefónico la gráfica.Ella también estuvo presente durante el traslado de la estatua y no pudo contener las lágrimas al estar tan cerca de la figura del Sumo Pontífice.El operativo de transporte, desde su salida del taller hasta la llegada e instalación de la figura en el pedestal, duró poco más de dos horas.Se trata de una estatua de 6 metros de altura realizada por Pedro Francisco, escultor que ya tiene otras obras en la ciudad como El Umbral del Milenio.Las autoridades eclesiásticas dieron a conocer que la efigie representa una sorpresa para el Pontífice, quien será notificado formalmente sobre la misma hasta el día de hoy, aunque desde su concepción se cuenta con la autorización del Vaticano.Este día a las 5 de la tarde, en “El Punto”, el mismo sitio en el que el Papa Francisco estuviera brindando una misa multitudinaria y de carácter binacional durante su visita el pasado 17 de febrero, se realizará otra misa, esta vez oficiada por el obispo de la Diócesis local.Torres Campos señaló que invitó al evento a obispos del interior del país y del otro lado de la frontera. Después de la celebración de la Eucaristía, se develará la obra de Pedro Francisco. (Karen Cano / El Diario)

