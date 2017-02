Carecen de estudios el 20% de desempleados

Al menos dos de cada 10 personas desempleadas que van en busca de ocupación a la Oficina Estatal de Empleo de Gobierno del Estado, no cuentan con la primaria ni la secundaria; condición que dificulta la posibilidad de ubicarlos en alguna de las vacantes disponibles, informó Óscar Ostos Castillo, coordinador de la instancia.Ante la situación, esta oficina realiza un vínculo con los trabajadores del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea), a donde los canaliza para que puedan seguir su enseñanza básica y de ese modo ampliar sus horizontes laborales.“Las personas que acuden aquí a buscar empleo y no tienen los estudios de primaria y secundaria, con este convenio que tenemos con Ichea se les brinda toda clase de facilidades para que tengan ese nivel de estudio”, explicó.A través de este convenio, la oficina ubicada en el antiguo edificio de Gobierno del Estado, eje vial Juan Gabriel y Aserraderos, atendió el año pasado a 180 personas, 78 de ellas concluyeron sus estudios en la Oficina Estatal de Empleo –62 fueron de secundaria y 16 de primaria– y el resto por ubicación de sus domicilios se canalizaron a las diferentes coordinadoras de zona que tiene Ichea en diversos puntos de la ciudad.Esta cantidad, mencionó Ostos Castillo, representa el 20 por ciento de desempleados que acuden a la oficina a buscar en la bolsa de empleo; en su mayoría, aspiran a un lugar en maquiladora.Efraín Beltrán Márquez, coordinador de la Zona 17 de Ichea, dijo que de manera simultánea al programa de vinculación, esta oficina sirve como un círculo de estudios que ofrece asesoría educativa todos los lunes en un horario de nueve de la mañana al mediodía, así como la presentación de exámenes el tercer viernes de cada mes.Es por eso que si alguien está interesado en el servicio, sólo basta con que se acerque al lugar y lo mencione.Los requisitos para inscribirse y presentar el examen diagnóstico son: acta de nacimiento o CURP, comprobante de domicilio, dos fotografías tamaño infantil tipo escolar, boletas de grados aprobados para revalidar materias y certificado de primaria para inscribirse en secundaria.Beltrán Márquez mencionó que según las estadísticas, en Ciudad Juárez y áreas vecinas como Ahumada, y Praxedis . Guerrero, existen 68 mil personas que no han terminado la primaria, y 180 mil que no han concluido la secundaria. (Karen Cano)

