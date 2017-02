Secuestro fue para pagar droga perdida, revelan

A pesar de que los abogados defensores presentaron un video donde se observa a la persona considerada como víctima de secuestro comiendo con los presuntos plagiarios, un Tribunal de Control vinculó a proceso penal a los sospechosos.El auto de vinculación se dictó en contra de Elizabeth Ivonne C. V., y Daniel H. L.Los hechos al parecer iniciaron el pasado 4 de febrero aproximadamente cuando Elizabeth se comunicó con la familia de la víctima para exigir 40 mil dólares por la liberación.El 6 de febrero supuestamente los involucrados acordaron que el efectivo sería dejado en el interior de un vehículo Dodge Avanger de color gris que había sido estacionado al exterior de una tienda de conveniencia en la calle Camino Viejo a San José y la avenida Paseo a la Victoria. Y a ese lugar llegaron los ahora procesados y otro individuo, quien salió corriendo.Antes de la resolución, ambos sospechosos rindieron declaración ante el juez Jorge Enrique González Rodríguez para señalar que nunca retuvieron a la víctima y que ésta formaba parte de un grupo de cuatro que intentaron introducir dos kilos de cocaína a El Paso utilizando a dos menores de edad estadounidenses, pero el cargamento se perdió y estaban reuniendo 52 mil dólares para pagar la droga a los dueños de la mercancía.Además la defensa exhibió dos videos. Uno corresponde a un negocio dedicado a la venta de burritos y donde se observa a Daniel H.L. y a otro individuo comprando alimentos y comiendo cuando presuntamente el último llevaba horas privado de su libertad.Sin embargo, el juez le dio valor a la declaración de la víctima y al dicho de sus padres, al emitir la resolución dijo que el afectado tenía su voluntad limitada por los ahora aprehendidos debido a las amenazas que había recibido y sabiendo que estaban armados aunque sí podía moverse e incluso no estaba limitado en su libertad y existía entre los ahora procesados, la víctima y otro masculino una relación de amistad.El juez también refirió que no podía comparar si el acompañante de Daniel era la víctima, pues no se le exhibió ninguna fotografía del ofendido y consideró que el móvil del secuestro era reunir el dinero para pagar la deuda por el cargamento perdido.El segundo video mostrado al juez corresponde al hotel Casa Grande a donde presuntamente fue llevada Elizabeth Ivonne y su hijo después de que ella fue detenida por los agentes ministeriales y donde la estuvieron golpeando e incluso le dieron oportunidad de que hablara con los dueños de la cocaína.El material fue presentado para acreditarle al juez la retención de que fue objeto ella y el menor de edad, quien fue entregado a la hermana de Elizabeth al parecer en ese lugar, pero las imágenes estaban muy obscuras y no se podían ver los rostros de la pareja.El juez González le dio vista al Ministerio Público (MP) para que inicie una investigación y ordenó que se aplique el Protocolo de Estambul a los dos arrestos debido a que denunciaron que fueron golpeados.

