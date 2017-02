Interponen amparo para que PGR turne expediente vs Duarte

García Chávez en su sitio en Internet detalló que en el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09, abierto el 23 de septiembre de 2014 ante la PGR, aporta ya los elementos con pruebas suficientes y consistentes para que esta instancia consigne, se les aprehenda y respondan por sus crímenes ante los tribunales y la sociedad el exmandatario, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo ArteagaInformó que en ese marco, ante un Juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, reclamó ayer el amparo y protección de la justicia federal para que la PGR turne el expediente a los tribunales.García Chávez mencionó del abandono del caso por parte de la administración del gobernador Javier Corral Jurado.“Unión Ciudadana deplora que el poder público de Chihuahua prácticamente haya abandonado este expediente. A la hora de la fundación del brazo cívico el 28 de noviembre de 2014, el actual gobernador dijo que la denuncia contra el duartismo era ‘robusta’ y que además estaba apoyada en un ‘arsenal de pruebas’, lo que es indiscutiblemente cierto, y nos extraña, por eso subrayamos que hasta este momento no haya hecho un pronunciamiento puntual de exigencia a la PGR para que se proceda, porque así corresponde al bien público. Vemos el abandono de un compromiso público que los ciudadanos no olvidan”, expresó.Escribió que Unión Ciudadana hace del conocimiento público que hace tres semanas solicitó entrevista con el gobernador Javier Corral para tratar y dialogar sobre este tema sin obtener respuesta alguna, lo que es un desacato al derecho a ser oídos y la obligación pública de escuchar.“No se nos ha dicho que sí, y la negativa la entendemos como un “no”, lo que es francamente una omisión que no merece una lucha en la que él participó y contribuyó a enriquecer y hoy se niega en la realidad a tratar de frente. Esto es una ingratitud”, dijo.Mencionó que llevar al exgobernador ante los tribunales es una tarea que se propuso como una apuesta por el derecho y un reto a las instituciones y así continúa.

