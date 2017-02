Cambian venta de baldíos por renta para ganar más

Propietarios de baldíos en las principales avenidas de la ciudad no desean vender la posesión, pero sí sacarle un rendimiento y optan por rentarlo.Incluso ofrecen construcciones a la medida, pero sin ceder el predio, afirmó Jorge García Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi).En un recorrido se observó que en las avenidas Ejército Nacional y Paseo de la Victoria hay terrenos principalmente para alquiler, mientras que en el bulevar Gómez Morín hay pocos espacios en venta.García Gutiérrez afirmó que en esas arterias es más complicado encontrar tierras, por lo que la escasez hace que se especule todavía más con el precio.El presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, dijo que el Ayuntamiento presionará por medio de un aumento en el Impuesto Predial a los propietarios de terrenos en la mancha urbana para que los vendan o construyan, y en los casos de edificación vertical se ofrecerán incentivos.Esto luego de que trascendió que el valor de los predios localizados en la zona delimitada por el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) se incrementó entre un 12 y 15 por ciento.El alcalde indicó que hay miles de metros cuadrados en la zona urbana “esperando que crezca más el costo de la tierra, y la verdad es que sí necesitamos presionar”.Personal de agencias dedicadas a las bienes raíces manifestaron que la “pelea” por las hectáreas comerciales fue otro factor que influyó en el incremento de la plusvalía.Datos de Ampi y de costos difundidos por diferentes inmobiliarias indican que el precio por metro cuadrado oscila entre los 200 y 300 dólares.En Paseo de la Victoria el rango es a partir de 200 y alcanza hasta los 250 dólares, en algunos casos. Al tipo de cambio actual en bancos equivale a 5 mil 150 pesos.Otro de los sectores más solicitados y que ya está prácticamente saturado es el bulevar Gómez Morín. El monitoreo de la asociación muestra que el importe por metro cuadrado puede llegar a los 300 dólares, cantidad equiparable a 6 mil 180 pesos.En Ejercito Nacional también se comercializan a 300 dólares, de acuerdo con Ampi.Los valores a los que se negocian son hasta tres veces mayores a las cotizaciones catastrales, según datos de la dirección municipal.En el caso de la renta de lotes, algunas agencias los promueven a poco más de 5 mil pesos mensuales.García Gutiérrez añadió que mientras las tres arterias mencionadas ya están casi “al tope”, el crecimiento de las inversiones camina a otros puntos, siendo el de actual auge la avenida De la Raza.Hugo Venzor Crabtree, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), declaró que en el cinturón virtual delimitado por el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) hay poco suelo factible para edificar casas.Además, los beneficios concedidos para construir dentro de ese cuadrante generó que los costos de los terrenos aumentara hasta en un 15 por ciento.Cabada expuso que se pretende modificar el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable, aprobado el año pasado por el Ayuntamiento, porque hay muchas cosas que no se entienden y se trata de adecuarlo a la realidad.“El Reglamento de Desarrollo Urbano quedó muy parchado, con cosas que realmente son absurdas”, dijo Cabada.En lo que sí hay coincidencia con la actualización del PDUS aprobado por el Ayuntamiento anterior es en la densificación del área urbana y no expandirse más, explicó.Venzor Crabtree señaló que desde las consultas públicas para la aprobación del Plan, los desarrolladores remarcaron que en el sector denominado como primordial no existe la suficiente reserva de suelo factible para construir casas. (C. Ávila/ A. Castañón / El Diario)

