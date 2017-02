Desata disputa retraso en entrega de cadáver

Un grupo de personas protestó ayer en el Hospital General Regional (HGR) 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que no les fue entregado el cuerpo de su familiar fallecido.De forma enérgica, los manifestantes reclamaron al personal de ese nosocomio el retraso en la entrega y acusaron al IMSS de burocratizar y complicar el trámite.Dentro del hospital, los inconformes discutieron con una trabajadora y le exigieron solucionar el inconveniente argumentando que esa era su obligación, según puede observarse en un video difundido ayer.La semana pasada representantes de empresas funerarias denunciaron que comenzaban a tener fricciones con sus clientes porque no podían inhumar los cuerpos de sus familiares debido a que la Secretaría de Salud suspendió la entrega de certificados de defunción.El área de Comunicación Social del IMSS señaló que en el caso de ayer la institución fue ajena al problema porque la Secretaría de Salud es el organismo que entrega dichas actas.Sin embargo, la vocería de la Jurisdicción Sanitaria II de la Secretaría de Salud respondió que, como ya llegó la dotación completa de certificados de defunción –que son más de 10 mil–, el problema del desabasto ya no se registra, por lo que la responsabilidad en este caso fue por completo del IMSS.De acuerdo con el departamento, el Hospital 66 recibió seis certificados por la mañana de ayer y se comprometió a regresar por otros cuatro, lo que, expuso la portavoz Linda Sepúlveda Martínez, hasta las 2:30 de la tarde no había ocurrido porque el chofer de ese hospital no había llegado todavía.“Los certificados están aquí y están a la disposición. Ya se están entregando, ya se le entregaron al (HGR) 66 algunos”, señaló.El viernes 10 de febrero, Leticia Chavarría Villa, directora de la Jurisdicción Sanitaria II, explicó que ese día llegaron 150 actas de defunción y que estaba pendiente el arribo de la dotación completa, que se produjo ayer. (Fernando Aguilar / El Diario)

