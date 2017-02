Buscan nuevas opciones para ‘armar’ Fiesta Juárez

El Municipio empezó a recibir proyectos de empresarios que organizan ferias en otros estados del país para aceptar la mejor opción y que el Gobierno local no tenga que invertir este año.Explicó que se recibirán propuestas de personas que organizan ferias en León, Aguascalientes y Durango, entre otros estados.Agregó que incluso el Comité organizador del evento también podría participar.Dijo que el año pasado la feria se realizó con un capital de 11 millones de pesos y hoy en bancos hay 6 millones de pesos.“Hay una pérdida, nomás es cuestión de sumar y restar”, mencionó Cabada.Sin embargo, negó que haya habido mal manejo del Comité organizador.“Es gente honorable, la gente del Comité, pero queremos ser más eficientes, no hay recursos para andarlos distrayendo en eso”, expuso.Agregó que el año pasado el Gobierno del Estado retiró el subsidio para el evento y el Municipio aportó 7 millones de pesos, para este año ya no se invertirá, y se pretende que lo organicen empresas con experiencia.Dijo que con los recursos que ya existen, -los 6 millones de pesos-, puede arrancar el proyecto este año.Por su parte, el Comité Organizador aseguró que esto se generó porque hubo que solventar las cuentas con los remanentes de las pasadas ediciones debido a la falta del apoyo programado del Gobierno del Estado y la suspensión del cobro por estacionamientos.Los gestores del evento –dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco)– señalaron que están a la espera de que el Gobierno Municipal aclare la situación, así como los lineamientos con los que se definirán si continúan al frente del evento o la Administración decide cambiar de gestión.El presidente del Comité Organizador, Gilberto Cueva Pizarro, explicó que la diferencia 4 millones 700 mil pesos, se debe a que en el ejercicio fiscal del 2016 hubo ingresos de 40 millones de pesos y egresos de 44 millones de pesos, razón por la cual utilizaron parte del remanente de 11 millones que se había obtenido durante el 2015.El gestor de la Fiesta Juárez comentó que se tuvo que recurrir a este recurso debido a que no se otorgó el subsidio de 15 millones de pesos que el Gobierno del Estado había prometido.Cueva Pizarro comentó que también se sumó la falta de un ingreso de 16 millones de pesos por el cobro de estacionamientos, mismo que se suspendió durante la edición pasada.

