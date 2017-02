Entregan ayuda a damnificados por granizada… del 2015

Mientras llegaba el apoyo del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para el techo de su vivienda que quedó destrozado con las lluvias y granizada que cayeron el 20 y 21 de octubre del 2015, Delia Olvera Mancina colocó hule, a fin de evitar que el agua entre a su casa.Los paquetes para ayudar a 25 familias que sufrieron daños en sus casas por ese fenómeno climático se empezaron a entregar a ayer en la estación Central de Bomberos.Además el Municipio recibirá 20 millones de pesos para rehabilitar calles que resultaron dañadas con las lluvias del 2014, dio a conocer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.Los paquetes de construcción para las viviendas contienen cemento, varilla, block, pintura y herramienta manual como palas, martillos y brochas.Delia Olvera explicó que el granizo dañó todo el papel del techo de su casa, que se encuentra en la colonia Manuel Valdés, y mientras esperaba la lámina que finalmente ayer le entregaron, instaló hule.“Tarde, pero tenía que caer”, mencionó.En el caso de María Luna Carrillo que vive en la colonia Siglo XXI, dijo que la granizada dañó seis paredes de su vivienda. Explicó que los muros se cuartaerón y agujeraron.“Voy a terminar de arreglar mi baño, porque fue uno de los afectados, y ese no lo he podido arreglar”, mencionó.Agregó que después del fenómeno climático personal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) acudió a su colonia a realizar una encuesta de daños, y resultó beneficiada con el material de construcción que hasta ayer recibió.“Lo bueno es que llegó, eso es lo bueno, porque ya hemos pedido y a veces tardan y no llega”, mencionó.El presidente municipal explicó que los 25 paquetes de construcción tienen un valor que va desde los 5 mil hasta 28 mil pesos, en total suman 200 mil pesos.Igualmente con recursos del Fonden se invertirán más de 20 millones para rehabilitar calles como Oasis Revolución, Juan Balderas, bulevar Norzagaray, y avenida Los Aztecas, por afectaciones de lluvias del 2014.Además se esperan también otros 50 millones de pesos del Fonden para recarpeteo de vialidades.El presidente municipal expuso que desconoce porque el apoyo del Gobierno federal llegó hasta ahora.“Lo lógico nos indica el terrible burocratismo, al que hemos estado sometidos durante toda la vida”, mencionó.

