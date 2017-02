Destapa queja riesgo e insalubridad en asilo

“No nos dijeron nada, sólo que viniéramos por nuestros familiares”, comentó una sobrina de Teresa momentos antes de subirla al auto y llevarla a su casa.El cierre se debió a que el lugar no contaba con las condiciones para laborar, informó el responsable de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) en la Zona Norte, Darío Cárdenas Monárrez.Dijo que en el lugar había 20 personas que eran atendidas en malas condiciones de higiene y de control y manejo de los adultos mayores.Alrededor de las 11 de la mañana autoridades de Protección Civil, Coespris y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) iniciaron las inspecciones en el lugar.Después de un par de horas, ya al filo de la 1 de la tarde, familiares de los adultos mayores internos empezaron a llegar luego de que fueran llamados por trabajadores del DIF, quienes les informaron sobre la clausura y a solicitarles que fueran por sus parientes, o bien, firmar documentos que permitieran a la institución el traslado de los internos a otros albergues de la ciudad.Se informó que desde el 16 de enero la Coespris acudió a este asilo debido a una queja recibida en la Subsecretaría de Gobierno, y al acudir a la revisión se detectó que el inmueble no contaba con las especificaciones necesarias para su operación.“A este asilo se acudió por una denuncia, se hicieron las observaciones porque las cuestiones higiénicas son bastante deplorables, no hay expedientes médicos, los techos en mal estado, no hay barras para que se detengan, no hay médico que los revise”, precisó el responsable de la Coespris en la Zona Norte, Darío Cárdenas Monárrez.Explicó que desde entonces se les pidió reubicar a los usuarios en lo que se regularizaban las condiciones del sitio, sin embargo, en esta segunda visita, se comprobó que la situación seguía siendo la misma, por lo que procedieron a la clausura.El establecimiento podrá operar nuevamente cuando se encuentre en las condiciones adecuadas y la Coespris avale dicha reapertura, indicó Cárdenas Monárrez, mientras que empleados del lugar se negaron a hablar con los medios de comunicación. (Karen Cano / El Diario)

