Preinscriben a 20 mil alumnos en suroriente

María del Rosario Portillo Ramírez, coordinadora de Primarias en la Zona Norte, indicó que en esa área tienen 38 escuelas de alta demanda que se encuentran saturadas.Hoy es el último día de preinscripciones e inscripciones en nivel básico, para el ciclo 2017-2018.La coordinadora mencionó que la principal problemática en el suroriente de la ciudad es que los constructores ofrecen fraccionamientos con escuelas cercanas pero no les informan a los compradores que ya no hay cupo.Con base en la información que dio a conocer Portillo Ramírez, para el próximo ciclo se ofertaron 20 mil 238 espacios de primer grado de primaria, que fueron cubiertos casi en su totalidad.Dijo que en las 38 escuelas de alta demanda se realizó un sorteo, tomando en cuenta primeramente a infantes con algún tipo de discapacidad física o motriz, que los aspirantes tengan hermanos en el plantel y finalmente que radiquen en la zona.“Hubo un poco de problema con algunos padres de familia cuyos hijos no quedaron pero ese sorteo lo hacen las autoridades federales y ni el director ni nosotros podemos intervenir”, expresó la funcionaria.Entre las escuelas sin lugar está la Félix Zandman en ambos turnos, Alianza por la Educación, Bartolomé de las Casas, José Santos Valdez, Víctor Hugo Rascón Banda, Cuitlahuac, Agustín Melgar y otras.En el caso de preescolar existen 10 planteles que ya no cuentan con espacio, Leticia Anaya Estrada, coordinadora de nivel, señaló que están ubicados en el sur y suroriente de la ciudad.Dijo que hasta ayer por la tarde tenían inscritos 10 mil 769 infantes de nuevo ingreso para primero, segundo o tercero de kínder.Además de 8 mil 692 que fueron reinscritos, con lo que da un total de 19 mil 461 inscritos. Sin embargo la capacidad estimada de recepción para el ciclo 2017-2018 es de 28 mil.“Nosotros presentamos los datos que son menos de 20 mil y nos dicen que no necesitamos más maestros o mobiliario pero el problema es en agosto, por eso insistimos tanto en las preinscripciones”, informó.Algunos de los jardines de niños sin cupo son el Revolución Mexicana, Luis Donaldo Colosio, Rosario Castellanos, Carmen Irigoyen, Octavio Paz, Margarita Villanueva, Rosa María Bejarano, entre otros.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.