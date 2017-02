Niegan delito 2 detenidos de secuestro

Afirmaron que ellos, otro hombre y quien se dice víctima estaban tratando de reunir 52 mil dólares para pagar dos kilos de cocaína que se llevaron dos menores de edad que habían contratado para que la cruzaran a Estados Unidos.La defensa de los detenidos Elizabeth Ivonne C. V., y Daniel H. L., presentó un video donde se observa a la persona que se dice víctima junto a Daniel comprando burritos cuando se suponía llevaba varias horas secuestrada.El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado zona Norte señaló en la primera audiencia, que el 4 de febrero aproximadamente a las 13:00 horas, Elizabeth se comunicó con la familia de la víctima para exigir 40 mil dólares dejar en libertad al supuesto secuestrado.El 6 de febrero supuestamente los involucrados acordaron que 40 mil dólares serían dejados en el interior de un vehículo Dodge Avanger de color gris que había sido estacionado al exterior de una tienda de conveniencia, en Camino Viejo a San José y Paseo a la Victoria.En esa ubicación fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial Investigadora (PMI) que ya había implementado un operativo, se indicó en la acusación.Elizabeth subió al estrado y narró que el 2 de febrero le hablaron para “trabajar” ya que tenían tres kilos de cocaína y después de reunirse con tres hombres –los detenidos y el que se dice víctima de secuestro– acordaron contratar a dos menores de edad para que cruzaran la droga a El Paso por un puente internacional.Aseguró que luego de seguir el auto en el que iban los menores hasta el puente, para constatar que estuvieran en la fila para cruzar, ya no los encontraron.Dijo que al principio creyeron que habían sido detenidos pero al investigar comprobaron que no, y los dueños de la cocaína les exigieron el dinero.Los cuatro involucrados comenzaron entonces a planear cómo recuperar el dinero y se reunieron con la mamá del menor que dice haber sido secuestrado para contarle lo que estaba sucediendo y pedirle que ayudara a su hijo.“Andábamos juntos, él no estuvo retenido. Fuma mota y estuvo fumando, vimos el Super Bowl… Siempre le dijimos que la deuda era de los cuatro, era cocaína y la teníamos que pagar si no nos iban a matar. teníamos que pagar o hacer un contrato para pagar, ya sea cruzando más droga o haber que hacíamos”, afirmó Elizabeth.Agregó que al momento que los ministeriales la interceptaron pensó que eran los dueños de la droga, incluso los elementos le dieron oportunidad de hablar con las personas que le habían entregado la cocaína para que pidiera ayuda y que la llevaron a un hotel donde la golpearon y después la trasladaron a las instalaciones de la Fiscalía pero no la dieron de alta en el sistema porque la estuvieron maltratando aunque se encuentra embarazada.En su turno, Daniel –quien no fue retirado de la sala y pudo escuchar la declaración de Elizabeth– coincidió en señalar lo mismo y explicó que cuando lo detuvieron él estaba esperando a Elizabeth a bordo de su camioneta Avanger.Ayer el juez también escuchó a unos cinco testigos presentados por la defensa.

