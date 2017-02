Especulan y suben precio de terrenos

Hugo Venzor Crabtree, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en Ciudad Juárez, señaló que era algo que se veía venir.“Era algo que temíamos, que se empezara a especular con los beneficios, como estamos viendo”, comentó.Mientras en la mancha urbana el valor del suelo se encarece, los constructores también enfrentan el hecho de que sólo el 10 por ciento de los terrenos desocupados es apto para uso habitacional.“Aquí el problema es que el mayor porcentaje de la tierra es para comercio e industria”, declaró.El presidente de Canadevi señaló que desde las consultas públicas para la aprobación del plan, los desarrolladores remarcaron que en el sector denominado como primordial, no existe la suficiente reserva de suelo factible para construir casas.Dijo que ante la especulación generada se teme que la provisión se agote antes de lo previsto y se sobresature de vivienda, como ya ocurrió en Sendero.Otro factor que está subiendo la cotización de los terrenos es la paridad cambiaria, pues la mayoría se tasan en dólares, se indicó.Esto genera que los planes de construcción sigan apuntando hacia el suroriente de la ciudad, donde el principal problema es el rezago en servicios básicos.Venzor Crabtree apuntó que en aquella zona el precio sigue siendo prácticamente el mismo y en algunos casos se logran acuerdos en pesos.Los planes que fueron avalados antes del PDUS continúan en pie, sin embargo Hugo Venzor insistió en que debido al crecimiento que presentó en los últimos el suroriente no puede descuidarse su desarrollo.“Ya hay miles de familias viviendo allá y no es correcto parar la urbanización”, recalcó.Reiteró en que la cámara está a favor de no seguir dispersando la ciudad, ya que a los desarrolladores también implica una mayor inversión en infraestructura entre más lejos estén los fraccionamientos.El dilema es que dentro de la mancha urbana hay poco espacio viable para ello.De acuerdo con el diagnóstico del PDUS en la ciudad aproximadamente del total de la superficie urbana un 19.68 por ciento corresponde a lotes baldíos.El plan delimitó un cinturón virtual marcado por el bulevar Norzagaray, Juan Pablo II, el entronque con el Camino Real y el bulevar Independencia.Todo lo que se construya dentro de ese cuadrante implica diferentes incentivos, como licencias de construcción a menor costo y áreas de donación reducidas a cero. (Cinthya Ávila / El Diario)

