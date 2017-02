Megaplaza y museo siguen en desuso pese a inversión

“Es un espacio muy desperdiciado, se pudieron construir otros dos edificios, yo no sé por qué no lo hicieron”, comentó el edil.Dijo que al inmueble se le tienen que hacer algunas reparaciones, ya que incluso tiene goteras, también que no se ha llegado a un acuerdo con la hija de Tin Tan quien busca una remuneración por las cosas de su padre.Señaló que además este espacio requiere todavía de museografía, pues únicamente se cuenta con los trajes del actor.Además de albergar este museo, Cabada considera que el espacio es suficiente para instalar una oficina que sea el eje de un proyecto de reactivación en la Zona Centro.El alcalde dijo que su administración buscará reactivar el Centro de la ciudad, especialmente el área donde se localiza la plaza Juan Gabriel, que a la fecha no se utiliza por los juarenses, expuso.Explicó que el fin de semana pasado el Municipio otorgó licencias especiales para colocar un tianguis con la intención de que hubiera mayor afluencia en el lugar, pero sólo de manera temporal; el permiso expiró ayer.El alcalde dijo que ya se trabaja con programas culturales como danza y exposiciones de pintura y fotografía.También dijo que entregó al gobernador del Estado un proyecto que realizó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), y se analiza otro con visión a futuro y digno para todos los juarenses.La idea, agregó, es promover un patronato que permanezca sin importar el paso de administraciones, por lo que el proyecto deberá hacerse con seriedad y sin prisas.“En el Centro de la ciudad de Chihuahua tardaron 12 años para tenerlo como lo tienen ahorita, yo espero que en cinco años nosotros tengamos el Centro que necesitamos y merecemos; que sea una invitación a los juarenses y extranjeros para que lo visiten”.Cabada Alvídrez señaló que no pretende cambiar el Plan Parcial de Desarrollo del Centro Histórico, pero sí modificarlo, por lo que ya se hizo un primer foro donde participaron especialistas en el tema como la arquitecta creadora del Centro Histórico de Zacatecas.También se tiene el ofrecimiento del alcalde de Morelia y del mismo Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes podrán sumarse al proyecto y enriquecerlo, además de hacerlo viable y digno para los ciudadanos, dijo Cabada.Informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya tiene un proyecto ejecutivo para realizar el tendido de cableado subterráneo. Este proyecto se divide en dos etapas, la primera tiene un costo de 138 millones de pesos y la segunda de 108 millones de pesos.“Podemos acceder a recursos federales, los iré a buscar en mi próximo viaje, y la Comisión ofreció poner otra parte; si somos suficientes en obtener recursos, entre el Estado y Municipio estaríamos poniendo el 30 por ciento”, explicó.

