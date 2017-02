Pero lucieron llenos los restaurantes

Tras 8 años de relación, Luis Cardona cumplió ayer una de las primeras promesas que le hizo a su novia cuando iniciaron a salir: una cena gourmet preparada por él mismo.

“Por diferentes razones cada año se la he pospuesto, pero esta vez ni se la espera”, comentó el hombre enamorado, de 33 años.Esta pareja fue una de las muchas que ayer festejaron el Día de San Valentín, con obsequios, cenas y momentos de calidad juntos.Por la mañana los restaurantes lucieron llenos, y por la tarde se tenían contempladas diversas actividades en varios puntos de la ciudad, ya no sólo para compartir con los amigos si no también con amistades.“Cómo nosotras no tenemos novio, decidimos salir y celebrar juntas, porque también es día de la amistad y es un buen pretexto para divertirnos”, dijo Victoria, quien buscaba comprar algún recuerdo para su mejor amiga, con la que se encontraría más tarde para ir a algún sitio a festejar.En el caso de Luis y Gabriela, Luis dijo que intentan demostrarse amor todos los días del año, pero San Valentín es un pretexto para exacerbar sus muestras de afecto.“Ella me ha regalado paletas de dulce; este año me regalará una agenda en forma de ‘Death note’, soy fanático del ánime japonés; un año me regaló un álbum con puras fotos de nosotros y unos chocolates”, rememoró Luis.Y esta vez, él cocinará Pechugas en Salsa de Mango, platillo predilecto desde que estudiaban la carrera de Nutrición en la Universidad. La intención, dijo, es demostrarse que se aman.En el caso de Victoria de 25 años, ella explicó que conocer a su amiga desde la preparatoria, y que casi siempre ha coincidido que para San Valentín una de las dos tiene novio, pero que este año ambas están solteras.“Igual es nada más un pretexto para divertirnos, somos mejores amigas y nos queremos mucho, si no nos hubiéramos visto ahora, seguro nos veremos otro día”, comentó.La fiesta de San Valentín incluso se observó en escuelas, bares y salones de baile. (Karen Cano)