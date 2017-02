Obstruye ley combate a la violencia

El Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a los detenidos por narcomenudeo o con armas enfrentar su proceso en libertad, entorpece el combate a la violencia en el estado, reclamaron autoridades.“Están liberando a todos los narcomenudistas y a todos los detenidos con armas de fuego; la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales no está ayudando”, dijo el fiscal general César Augusto Peniche Espejel.El encargado del despacho de Seguridad Pública Municipal, Sergio Almaraz Ortiz, expuso que las instituciones policiales carecen de los instrumentos legales que permitan que las personas detenidas por esos delitos enfrenten sus procesos bajo la figura de la prisión preventiva, por lo que hay una elevada reincidencia.Dijo que el eje central de las actividades de la SSPM es el combate del narcomenudeo, porque convergen un sinnúmero de delitos a partir de este delito, entre ellos el homicidio doloso.Para la abogada Astrid González, integrante de la Mesa de Seguridad, la “enorme puerta giratoria” en que se ha convertido el sistema de justicia federal obliga a una modificación a la realidad del país, pues desarma al Ministerio Público para atacar delitos graves.Señaló que ante esta situación que está generando una mayor impunidad.Dijo que la asociación civil analiza, junto con los representantes de los jefes policiacos, el impacto negativo en la lucha contra el crimen.El Gobierno del Estado y el Municipio de Juárez solicitarán a la Federación y al Congreso de la Unión que se modifique el Código Nacional de Procedimientos Penales, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.El problema es que esa normatividad facilita la liberación de personas que son detenidas por narcomenudeo y por portación de armas, que es donde se tiene el mayor problema vinculado a los homicidios, agregó.Hay casos de personas que han sido detenidas dos y hasta tres veces por mes, y que otra vez salen libres, comentó.“Esa realidad es muy desincentivadora para la propia acción de la Policía” y se debe a las interpretaciones que hacen los jueces, indicó. “Es más fácil que salga una persona que está portando una metralleta a alguien que robó un par de calcetines de un comercio”.Dijo que existe una gran preocupación en los distintos niveles de Gobierno porque los criterios establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales desfavorecen el combate a la delincuencia organizada.Se facilita la liberación de las personas que son detenidas por narcomenudeo y portación de armas, donde se tiene el mayor problema vinculado a los homicidios, agregó.“Estamos haciendo un memorando, tanto el Municipio de Juárez como el Gobierno del Estado, para presentarlo a la Federación y al Congreso de la Unión de los que nosotros creemos ajustes necesarios a la legislación para que no pueda darse la interpretación que se está haciendo en este momento por varios jueces sobre detenciones”, expresó.Existe un gran esfuerzo de los miembros de las corporaciones policiacas –coordinación, trabajo efectivo conjunto y resisten ofrecimientos fuertes de corrupción–, pero luego se ven muy desmotivados cuando esos mismos delincuentes se ven afuera, añadió.“Entonces estamos enfrentando también esa realidad, no nos favorece el nuevo sistema como está”, señaló. “Hay una contradicción que estamos atendiendo”.De este analisis se desprenderá una consulta ciudadana en Juárez y posteriormente en los estados donde hay mesas de seguridad para elaborar iniciativas ciudadanas que serán presentadas a los legisladores para modificar el Código, agregó.El problema es realmente serio y las corporaciones policiacas sienten que la ley que entró en vigor el pasado mes de junio del 2016, acota a la representación ante el Juez de Control.En Juárez se han cometido 74 asesinados y en el 90 por ciento de los casos el móvil es la venta de drogas al menudeo, según las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).Disputas generadas por el la distribución de los puntos de venta, por el incumplimiento del pago de la droga vendida, el comercio desleal y otros motivos relacionados directa e indirectamente con esta actividad ilicita, planteó.En enero unas 780 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Publico por algún delito relacionado con el capítulo de narcomenudeo previsto por la Ley General de Salud, con cantidades importantes de droga asegurados, pocos se quedaron detenidos en el Cereso Estatal 3.“Estamos ‘cazando’ a estas personas, pero una y otra vez son localizados y tenemos esquemas de reincidencia en un corto tiempo. No es incapacidad de las autoridades policiales de enfrentar estos delitos, pero la sociedad con su cuerpo legislativo determinó que esa era la forma de seguir la investigacion de estos delitos”, dijo el encargado del despacho de Seguridad Pública, Sergio Almaraz Ortiz.“Si la sociedad está inconforme tiene que buscar los foros de análisis, las mesas de trabajo, las iniciativas necesarias para modificar los esquemas de medidas cautelares en el sistema acusatorio penal mexicano. La SSPM, la Mesa de Seguridad, tiene el compromiso de buscar las propuestas que trabajan junto con Orlando Camacho en estas reformas”, indicó.La SSPM está realizando su propuesta y en breve será entregada a la Mesa de Seguridad para su análisis, puntualizó. (Luz del Carmen Sosa/ Horacio Carrasco/ El Diario)

