San Valentín: entre el amor y la depresión

Mientras algunas parejas celebrarán hoy el Día de San Valentín llenas de entusiasmo y regalos, a otras personas la fecha les provoca tristeza y les detona episodios de depresión que de no atenderse a tiempo podrían llevarlos a atentar en contra de su vida.Carlos Bencomo, psicoterapeuta de la asociación Centro Humano de Educación para la Paz, dijo que el constante bombardeo de publicidad a través de los medios de comunicación y las redes sociales hace que algunas personas se sientan abatidas ante la idea de no tener con quién festejar el 14 de febrero.Señaló que el problema es que las personas no suelen darle la importancia debida a su salud mental, tal como lo hacen con otros aspectos de su bienestar. “La tristeza es algo autodestructivo que hay que atender”, indicó.Afirmó que la depresión por el Día de los Enamorados algunos especialistas la relacionan con lo que se conoce como depresión estacional, y está asociada a otras fechas como la Navidad o el Día de las Madres.“En el caso de San Valentín se conjuntan dos factores: que la persona focaliza su atención a lo que no tiene –si no tiene pareja– y que idealiza la situación de tener una pareja como una experiencia que realmente no es tan importante para ser feliz, como ellos lo piensan”, comentó.Para Bencomo, la situación está directamente relacionada con la presión social y afecta más a quienes se dejan llevar por ella; por ejemplo, a los adolescentes, quienes se encuentran en búsqueda de su identidad y fácilmente adoptan las ideas que el vulgo manifiesta.“Algunas personas que tienen depresión presentan tristeza por la fecha desde tiempo antes, porque inconscientemente saben que ya va a llegar el día y entonces se detonan estos episodios”, manifestó.Para Mariana Salcido, coordinadora de Salud Mental de la Jurisdicción II, tener una pareja estable con la que se mantenga una relación sana es un factor protector que influye en que las personas no caigan en episodios de tristeza.“Cuando esa pareja te motiva, hay comunicación y hay amor, es menos frecuente que se pueda presentar un trastorno de este tipo”, indicó.Ante cualquier malestar emocional que pueda estarse saliendo de control, indicaron, es importante pedir ayuda.En la otra cara del Día del Amor, Adilene, de 25 años, ya tiene preparado el regalo de su novio con quien lleva 8 años de relación.Para ella el 14 de febrero es una fecha importante. “Es un día en el que podemos salir de la rutina, siempre intercambiamos regalos”.Sonia Casas, por su parte, dijo que la creatividad siempre ha sido una constante en su relación en lo que respecta a San Valentín.“Una vez le pegué muchos post-it en el automóvil, incluso me ayudaron a ponerle mensajitos románticos a todos. Dos semanas después le robaron el carro”, recordó divertida la anécdota.Según comentan los vendedores, antes era más común que fueran los hombres quienes derrocharan dinero en regalos para sus novias o esposas, pero recientemente ha crecido el número de mujeres que buscan ser detallistas, no sólo con quien se está enamorada, si no también con sus amigos.Pese a la crisis, y a que se piensa que el amor “no es como antes”, las ventas se mantienen igual que en años anteriores porque existe aún la necesidad de expresar afecto en este día, comentó una vendedora de la florería Verónica, ubicada en la zona del Pronaf. (Karen Cano / El Diario)