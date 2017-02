Premian a ganadores de campaña ‘antibullying’

La creación de una norma oficial para certificar a escuelas libres de “bullying” avanzó ayer al quedar definida la imagen de la campaña “Ponte buzo, no al abuso” que impulsa el Gobierno local, como primera parte del proyecto.La directora de Desarrollo Social del Municipio, María Antonieta Pérez, informó ayer que esperan que para mediados de mayo se tengan definidas las bases para las instituciones educativas que aspiren a obtener esta certificación.Mientras tanto, el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, indicó que después de la campaña de promoción, la segunda etapa será que el Congreso del Estado vote y en su caso apruebe una norma oficial.De lograrse, Juárez sería el primer municipio del país en crear este tipo de certificación.Dijo que el proyecto resulta ambicioso debido a que las escuelas que logren certificarse serán mucho más atractivas para los padres de familia, pues tendrán la garantía de que ahí no se permite el “bullying”, expresó.Ayer se premió a los 10 finalistas del concurso de diseño “Ponte buzo, no al abuso”, con 15 mil pesos para el primer lugar.Pérez recordó que el Municipio convocó en las redes sociales a diseñadores que crearan el logotipo de la campaña, en el que participaron 198 diseños, mientras que los usuarios de las redes sociales eligieron con su voto al ganador.Cristian Eduardo Hernández Ortiz, con 794 votos, obtuvo el primer lugar. Explicó que su diseño representa un escudo de protección en contra de un problema, en este caso el “bullying”, en el que se encuentran varios personajes que significan la unión o un frente común. Los colores, dijo el ganador, evocan seguridad y respeto.El segundo lugar fue para Carlos Raymundo Herrera Estrada, el tercer lugar para Armando René Sigala, el cuarto para Abraham Lara, el quinto lugar lo obtuvo Roberto Ismael Salazar Caldera, el sexto fue para Edgar Eduardo Rocha, el séptimo para Vicente Pérez Carrizales, el octavo para Francisco Luna Vargas, el noveno se lo llevó Claudia Elizabeth Rivera Calderón, y el décimo para Misael Ávalos Martínez.Todos recibieron una bonificación en efectivo por ser los finalistas en esta convocatoria.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.